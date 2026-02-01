Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

Unión observa con atención la posible negociación entre Racing y el equipo brasileño por el mediocampista surgido de sus inferiores.

1 de febrero 2026 · 13:30hs
Unión, alerta por la decisión de Racing ante la oferta de Gremio por Nardoni

En Santa Fe hay un nombre que vuelve a instalarse en la agenda rojiblanca: Juan Ignacio Nardoni. El interés de Gremio de Brasil por el mediocampista de Racing no solo sacudió Avellaneda, sino que también generó expectativa en Unión, el club donde se formó futbolísticamente.

LEER MÁS: Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Si bien hasta el momento no existe una oferta formal presentada ante Racing, el sondeo del conjunto brasileño ya es un tema concreto. En Avellaneda reconocen que están dispuestos a escuchar propuestas, aunque las cifras que trascendieron —muy por debajo de la cláusula de rescisión— están lejos de lo que consideran aceptable.

Un producto de la cantera de Unión

Nardoni, de 23 años, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta de Unión antes de ser transferido a Racing a comienzos de 2023. Desde entonces se consolidó como una pieza importante en el mediocampo académico, acumulando más de un centenar de partidos, goles, asistencias y títulos internacionales.

Gremio intentará perfeccionar la oferta por Juan Ignacio Nardoni, de quien Unión tiene el 30% de su ficha y una plusvalía.

Ese crecimiento deportivo también mantiene atento al Tatengue, que observa cada movimiento vinculado al volante central, formado en sus divisiones inferiores y protagonista de una de las ventas más importantes de su historia reciente.

Los números de una posible operación

La cláusula de salida de Nardoni en Racing asciende a 22 millones de dólares, una cifra que hoy aparece lejana respecto a los montos que circularon en versiones extraoficiales. De todos modos, la dirigencia académica no descarta negociar si llega una propuesta que se acerque a sus pretensiones, que rondarían los 10 millones por el porcentaje mayoritario que posee del pase.

LEER MÁS: Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

Mientras tanto, en Unión siguen con atención el desarrollo de la situación, sabiendo que cualquier movimiento de magnitud en torno a un futbolista surgido de su cantera siempre impacta, directa o indirectamente, en la economía y en el orgullo formativo del club.

Por ahora, todo está en etapa de rumores y sondeos. Pero en el mundo tatengue el nombre de Nardoni volvió a sonar fuerte, recordando que su historia todavía genera eco en Santa Fe.

