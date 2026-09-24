¿Continuará la firma Givova vistiendo a Unión en 2027?

Mientras el plantel trabaja pensando en Boca, la dirigencia de Unión tiene otro frente abierto con la marca Givova, cuyo acuerdo finaliza en diciembre

El calendario le dio un respiro al plantel de Unión , ya que después del último ante Independiente, se trabaja con tranquilidad en el predio y sabe que recién volverá a competir el próximo 4 de octubre cuando visite a Boca por la fecha 11 del Clausura . Sin embargo, hay otros temas institucionales que captan atención.

Por ejemplo una duda con Givova, la empresa encargada de la indumentaria. Extraoficialmente, habría un cuantioso saldo que la dirigencia está tratando acomodar. Por lo que informa LT10, sería de dos meses (cerca de 400.000.000 de pesos). Si bien para cualquiera es un montón sideral, para un club es común cuando se lo pasa a dólar. El escenario, además, abre una segunda cuestión.

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¿Givova seguirá vistiendo a Unión?

El acuerdo finaliza en diciembre, por lo que en los próximos meses serán muy importantes. Es más, ya habría movimientos de otras marcas acercando ideas. Fiume, por caso, estaría en la puja.

Unión mantiene una deuda con Givova. Prensa Unión

La deuda, por lo tanto, no implica necesariamente el final del vínculo. Son dos cuestiones que, aunque están relacionadas, transitan por carriles diferentes: por un lado, el club debe regularizar el saldo pendiente; por otro, deberá resolver qué empresa será la encargada de vestir a Unión cuando termine el actual acuerdo.

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Por ahora es algo que no tiene definición. Mientras el plantel prepara el próximo compromiso ante Boca, la dirigencia deberá avanzar en un tema que tendrá su capítulo decisivo antes de que termine el año. Diciembre aparece marcado en rojo: será el momento en el que Unión deberá tener encaminada la deuda con Givova y, además, definir si el vínculo continúa o si habrá cambio de marca para 2027.