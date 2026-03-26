Unión recupera a Julián Palacios y Madelón empieza a perfilar el once para la Copa Argentina

Julián Palacios dejó atrás una molestia muscular y volvería a ser titular en Unión ante Agropecuario. Leo Madelón, ¿apuesta por lo mejor o mete mano?

Unión comienza a transitar horas decisivas en la previa del cruce por los 32avos de final de la Copa Argentina y una de las mejores noticias para Leonardo Madelón pasa por la recuperación de Julián Palacios, quien dejó atrás la molestia muscular que lo marginó del último compromiso ante Defensa y Justicia.

La ausencia del exjugador de San Lorenzo se sintió más de lo esperado. Su reemplazante no logró estar a la altura y el equipo perdió dinámica, intensidad y claridad en la mitad de la cancha. Por eso, todo indica que Palacios volverá directamente al once titular para el encuentro del lunes a las 21.15 frente a Agropecuario, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.

Vuelve una pieza clave en Unión

Palacios se había convertido en una fija dentro del esquema de Madelón, aportando equilibrio, despliegue y llegada. Su regreso le permite al entrenador recuperar una estructura que venía dándole resultados y que es considerada la base del equipo ideal.

En ese contexto, el cambio más lógico sería su ingreso por Augusto Solari, aunque no se descartan otras variantes en función de lo que el DT observe en los entrenamientos.

Dudas en ataque

Más allá del retorno del volante, una de las principales incógnitas aparece en la delantera. El bajo nivel de Marcelo Estigarribia abre la puerta para una modificación, y los nombres que aparecen como alternativas son Agustín Colazo y Diego Armando Díaz.

Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia sigue con la pólvora mojada, en un bajo nivel, y podría perder su lugar como titular en Unión. Prensa Unión

Ambos delanteros asoman como opciones para darle mayor frescura y contundencia a un equipo que necesita mejorar su eficacia en los metros finales.

Posibles retoques y rotación

Si bien la Copa Argentina es un objetivo importante, en el cuerpo técnico también tienen en cuenta la seguidilla de partidos. Apenas cuatro días después del choque ante Agropecuario, Unión deberá recibir a Deportivo Riestra por el Torneo Apertura.

Por eso, no se descarta que Madelón realice algunos retoques adicionales, ya sea para preservar cargas físicas o para darle rodaje a futbolistas que vienen sumando menos minutos.

La práctica clave

Las definiciones comenzarán a tomar forma entre viernes y sábado, cuando el plantel lleve adelante los entrenamientos más importantes desde lo futbolístico. Allí, Madelón probará el equipo y terminará de delinear el once que buscará avanzar de ronda en la Copa Argentina.

LEER MÁS: Unión ya tiene árbitro para la Copa Argentina: Zunino impartirá justicia ante Agropecuario

Con Palacios nuevamente a disposición, Unión recupera una pieza fundamental y se ilusiona con mostrar su mejor versión en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.