El saldo negativo que dejó la goleada de Unión a Defensa y Justicia

Más allá de la goleada 3-0 a Defensa y Justicia, el saldo negativo para Unión fue la lesión que sufrieron dos futbolistas

Julián Palacios terminó el partido con una molestia en el gemelo.

Unión goleó a Defensa y Justicia 3-0 y volvió a zona de playoffs. Al punto tal, que antes del partido, el Tate estaba 10º y ahora quedó 2º con 20 puntos.

Sin embargo, el saldo negativo que arrojó el partido fueron los dos jugadores que terminaron con molestias físicas. Uno de ellos es Julián Palacios y el otro Augusto Solari.

En el caso de Palacios padece una molestia en el gemelo y es por eso que debió ser reemplazado. En tanto que Leonardo Madelón manifestó en conferencia de prensa que Solari habría sufrido un desgarro.

Así las cosas, habrá que aguardar la evolución de ambos futbolistas, pero en caso de confirmarse el desgarro de Solari, automáticamente se perderá el partido ante Newell's.

Y en el caso de Palacios, no habría que descartar que se realice algún estudio para determinar si esa molestia en el gemelo puede ser algo más importante.