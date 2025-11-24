Unión y Gimnasia, una historia pareja de cara a un duelo crucial

Unión recibirá desde las 22 a Gimnasia, en el 15 de Abril, por los octavos de final del Clausura. El Tate, con últimos antecedentes favorables.

Este lunes, desde las 22 en el estadio 15 de Abril, Unión recibirá a Gimnasia de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, en un duelo que promete tensión y mucho análisis previo. Más allá del presente de ambos equipos, los números marcan que se enfrentará una rivalidad históricamente equilibrada, donde los detalles suelen inclinar la balanza.

En 40 enfrentamientos en la máxima categoría, Unión suma 14 victorias, Gimnasia se impuso en 13 oportunidades y se registraron 13 empates, lo que evidencia la paridad entre ambos desde lo estadístico. Ninguno ha logrado imponerse con contundencia en la historia reciente, aunque los últimos antecedentes favorecen al Tatengue.

Los antecedentes favorables de Unión ante Gimnasia

El dato que renueva el optimismo en Santa Fe es que Unión ganó los dos partidos más recientes frente al Lobo. El último cruce ocurrió el 14 de septiembre de este año, en La Plata, donde el equipo de Leonardo Madelón se impuso por 3-1, con goles de Mateo Del Blanco, Cristian Tarragona y Mauricio Martínez, luego de que Marcelo Torres empatara transitoriamente para el conjunto platense. Fue un triunfo estratégico y representó uno de los puntos de quiebre para la clasificación a los playoffs.

Asimismo, el último duelo en el 15 de Abril también quedó para Unión. Fue el 1 de marzo, cuando el Tatengue se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un golazo de Lionel Verde a los 35 minutos del segundo tiempo, en un partido cerrado que se destrabó sobre el final ante un rival que había propuesto resistencia.

Unión, con la chance de dar el gran salto

Con estos antecedentes inmediatos, Unión se presenta a este mano a mano con confianza, respaldado por registros favorables tanto en condición de local como de visitante frente a este rival. Gimnasia, en tanto, buscará quebrar la racha y apoyarse en la estadística general, que marca un historial extremadamente parejo.

Este lunes, en un 15 de Abril que será una caldera, habrá mucho más en juego que un pase a cuartos: estará en disputa una rivalidad que históricamente no admite pronósticos y que hoy, más que nunca, encuentra al Tatengue con argumentos para sostener su ilusión.