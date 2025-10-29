Colazo: "Cambiamos la mentalidad en Unión y ahora vamos por algo más importante"

El delantero de Unión, Agustín Colazo, que se destapó en las últimas fechas, palpitó la visita a Newell's y apostó en grande: "Queremos estar entre los ocho"

En la antesala de un nuevo compromiso clave para Unión , que este viernes visitará a Newell's por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, Agustín Colazo habló del presente, su momento personal y las expectativas del grupo para el tramo final del campeonato.

“El delantero necesita estar cerca del arco y hacer goles. Ahora cambió un poco todo. Me tocó ayudar desde afuera y también desde adentro”, reconoció el atacante en charla con el programa La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe, quien volvió a ganar protagonismo luego de atravesar un periodo con menos minutos.

• LEER MÁS: Otra vez una atajada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de octubre en el Clausura

Sobre ese momento, Colazo fue claro: “Tuve la posibilidad de salir, porque no estaba sumando minutos. Pero Leo me habló y me dijo que quería contar conmigo, que tenía que esperar la oportunidad y estar preparado para aprovecharla. Y así fue”.

• LEER MÁS: Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

El delantero también destacó el cambio de mentalidad que tuvo el plantel desde la llegada del nuevo cuerpo técnico. “En el primer semestre no se nos daban los resultados porque no podíamos marcar. Errábamos mucho y después lo pagábamos caro en nuestro arco. Con Leo cambiamos la cabeza. Nos ayudó muchísimo, porque la mayoría somos los mismos jugadores, pero hubo un cambio que se notó en todo sentido”, aseguró.

Unión festejo Agustín Colazo Colazo se anima a pelear el título en Unión. Prensa Unión

Colazo ve a un Unión "peleando arriba"

Colazo remarcó que el grupo nunca pensó solo en la permanencia: “Después del partido con Defensa se dijo que ya nos habíamos salvado, pero nosotros no pensamos así. Quedaban cuatro partidos y queríamos meternos entre los ocho. Los resultados nos fueron acompañando, salimos de abajo y ahora buscamos lo otro, que es muy importante para el club”.

• LEER MÁS: Palavecino, clave en Unión: "Si no vamos al 100% se nos hace difícil, no nos sobra nada"

Con la ilusión de seguir escalando, el atacante confía en el potencial del equipo: “Demostramos que estamos para pelear arriba con cualquiera. Es un torneo muy parejo y tenemos que aprovechar estas tres finales que nos quedan. Si terminamos lo más arriba posible, mejor, porque eso nos permitiría definir de local y siempre con el apoyo de nuestra gente”.

• LEER MÁS: "Siempre Unión" presentó ante el gobierno municipal y provincial el pedido de una "Reparación Histórica"

Por último, analizó lo que viene ante Newell’s: “Siempre nos fijamos en el rival, pero no nos detenemos en cómo están ellos. Nos enfocamos en lo nuestro. El viernes vamos a salir a ganar. Newell’s se está jugando la permanencia, y si la gente se les pone en contra, nos puede beneficiar. Ellos juegan una final, pero a nosotros no nos cambia nada”.