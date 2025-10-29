Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo titular de Unión que viene de golear a Defensa y Justicia para visitar a Newell's en Rosario.

La goleada ante Defensa y Justicia dejó un sabor a desahogo y confirmó lo mejor del ciclo de Leonardo Madelón. Pero en Santa Fe no hay tiempo para festejos: el próximo desafío de Unión es visitar a Newell’s, este viernes 31 de octubre a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, con el arbitraje del mendocino Fernando Espinoza.

En la previa, el entrenador tatengue se enfrentó a la difícil decisión de definir el acompañante de Cristian Tarragona en el ataque, entre Agustín Colazo , en un momento brillante tras marcar en los últimos dos partidos, y Marcelo Estigarribia , que regresó al gol frente al Halcón tras superar una sinovitis en la rodilla derecha.

A pesar de la tentación que representa la experiencia de Estigarribia, Madelón apostaría por mantener el mismo equipo que viene de golear, priorizando la dinámica, la presión alta y el funcionamiento colectivo que permitió el despliegue ante Defensa y Justicia. Colazo seguirá aportando movilidad y desequilibrio, mientras que Estigarribia será una alternativa estratégica desde el banco.

Una buena y una mala para el Unión de Madelón

El plantel trabaja con buen ánimo. Julián Palacios evoluciona de una molestia muscular y llegaría sin inconvenientes, mientras que Augusto Solari continúa marginado por un desgarro. Si no hay sorpresas de último momento, el once para viajar a Rosario sería: Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Pittón, Mauricio Martínez y Palavecino; Tarragona y Colazo.

Liberado de la presión por el descenso, Unión apunta ahora a meterse entre los ocho mejores de la Zona A y pelear por un lugar en los playoffs. Frente a un Newell’s urgido por sumar para garantizar la permanencia, se espera un partido intenso, con realidades opuestas pero la misma necesidad de ganar.

Mientras los hinchas debaten en redes y tribunas sobre quién debería acompañar a Tarragona, Madelón medita en silencio. Su decisión, conservadora pero estratégica, podría definir no solo el ataque en Rosario, sino también el rumbo de un Clausura que promete quedar en la historia tatengue.