Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Leonardo Madelón apostaría por el mismo equipo titular de Unión que viene de golear a Defensa y Justicia para visitar a Newell's en Rosario.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2025 · 13:03hs
Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Prensa Unión

La goleada ante Defensa y Justicia dejó un sabor a desahogo y confirmó lo mejor del ciclo de Leonardo Madelón. Pero en Santa Fe no hay tiempo para festejos: el próximo desafío de Unión es visitar a Newell’s, este viernes 31 de octubre a las 21.15 en el Coloso Marcelo Bielsa, con el arbitraje del mendocino Fernando Espinoza.

Colazo, el elegido por Madelón en Unión

En la previa, el entrenador tatengue se enfrentó a la difícil decisión de definir el acompañante de Cristian Tarragona en el ataque, entre Agustín Colazo, en un momento brillante tras marcar en los últimos dos partidos, y Marcelo Estigarribia, que regresó al gol frente al Halcón tras superar una sinovitis en la rodilla derecha.

LEER MÁS: El polémico Fernando Espinoza dirigirá el partido entre Unión y Newell's

A pesar de la tentación que representa la experiencia de Estigarribia, Madelón apostaría por mantener el mismo equipo que viene de golear, priorizando la dinámica, la presión alta y el funcionamiento colectivo que permitió el despliegue ante Defensa y Justicia. Colazo seguirá aportando movilidad y desequilibrio, mientras que Estigarribia será una alternativa estratégica desde el banco.

Una buena y una mala para el Unión de Madelón

El plantel trabaja con buen ánimo. Julián Palacios evoluciona de una molestia muscular y llegaría sin inconvenientes, mientras que Augusto Solari continúa marginado por un desgarro. Si no hay sorpresas de último momento, el once para viajar a Rosario sería: Tagliamonte; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco; Palacios, Pittón, Mauricio Martínez y Palavecino; Tarragona y Colazo.

LEER MÁS: Palavecino, clave en Unión: "Si no vamos al 100% se nos hace difícil, no nos sobra nada"

Liberado de la presión por el descenso, Unión apunta ahora a meterse entre los ocho mejores de la Zona A y pelear por un lugar en los playoffs. Frente a un Newell’s urgido por sumar para garantizar la permanencia, se espera un partido intenso, con realidades opuestas pero la misma necesidad de ganar.

Mientras los hinchas debaten en redes y tribunas sobre quién debería acompañar a Tarragona, Madelón medita en silencio. Su decisión, conservadora pero estratégica, podría definir no solo el ataque en Rosario, sino también el rumbo de un Clausura que promete quedar en la historia tatengue.

Unión Leonardo Madelón Newell's
Noticias relacionadas
atencion union y colon: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en afa

Atención Unión y Colón: se dieron a conocer los nuevos precios de las populares en AFA

union, expectante: como se encuentra estigarribia de su lesion

Unión, expectante: cómo se encuentra Estigarribia de su lesión

lucas bernardi le apunta a lo fisico de newells para el duelo ante union

Lucas Bernardi le apunta a lo físico de Newell's para el duelo ante Unión

tras el triunfo de union, asi sigue la fecha 9 del clausura norberto serenotti

Tras el triunfo de Unión, así sigue la fecha 9 del Clausura Norberto Serenotti

Lo último

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: Hay solo cuatro víctimas, los policías

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Último Momento
El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: Hay solo cuatro víctimas, los policías

El gobernador de Río de Janeiro Claudio Castro celebró el operativo en la favela: "Hay solo cuatro víctimas, los policías"

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Paso a paso, cómo justificar la no emisión del voto en las elecciones del 26 de octubre

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Unión repite fórmula ganadora y va a Rosario con todo listo

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

Ovación
Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

Por qué Alpine todavía no confirmó a Franco Colapinto para el 2026

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

La Perla, Juventud Unida y Gimnasia, a paso ganador en el Norberto Serenotti

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Las Flores tuvo que esforzarse para vencer a Santa Fe en la Primera B

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón (SJ), otra vez frente a frente por la Liga Santafesina

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Racing buscará dar vuelta la serie ante Flamengo para llegar a la final de la Libertadores

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros