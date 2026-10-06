Unión, el equipo con más intervenciones del VAR en contra en 2026

Se conoció un relevamiento estadístico donde Unión es el equipo que más VAR en contra tuvo durante todo el 2026. ¡Tremendo!

Unión encabeza una estadística que vuelve a poner el arbitraje en el centro de la escena. Según un relevamiento de las intervenciones del VAR en la Liga Profesional durante 2026, es el equipo que más decisiones en contra acumuló en lo que va del año, con seis revisiones.

El dato aparece en un momento delicado para el Rojiblanco, que atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas y vio cómo sus principales objetivos comenzaron a complicarse. La pelea por meterse nuevamente en los playoffs todavía sigue abierta, aunque el margen de error se achicó. En cambio, la posibilidad de alcanzar un lugar en la próxima Copa Sudamericana quedó mucho más lejana.

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Unión, el equipo que más sufrió al VAR en durante 2026

En ese contexto, el relevamiento estadístico agrega un elemento que no pasa inadvertido. Unión lidera el registro de decisiones adversas del VAR, por delante de Defensa y Justicia, que suma cinco, al igual que Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia de La Plata, Racing y River, según los datos de la imagen difundida por PaseClave.

Unión, el que más sanciones del contra recibió a través del VAR.

No se trata de un detalle menor en un campeonato en el que cada punto puede modificar el panorama de los equipos. Una intervención arbitral puede cambiar el desarrollo de un partido y tener consecuencias directas en la tabla, especialmente cuando la competencia entra en su tramo decisivo. Eso sí, no se detalla cuáles fueron ni cuántas incidieron directamente en resultados.

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Para Unión, la prioridad inmediata pasa por recuperar terreno después de una seguidilla que golpeó sus aspiraciones. Volver a ganar resulta fundamental para sostener las chances de clasificación y, al mismo tiempo, sumar unidades que le permitan fortalecer su promedio, que se fue reduciendo con el correr de las fechas.