• LEER MÁS: En Chile le bajan el pulgar a Unión por sumar a Benegas

Más allá de tener una chance firme de recalar en Unión Española de Chile, optó por lo seguro: "Preferimos venir para acá y seguir compitiendo en un lugar donde estuvo cómodo y me fue bien. Pero como estaba avanzado el embarazo elegimos la tranquilidad".

• LEER MÁS: Racing y Unión suspendieron su partido en Reserva

Luego, analizó su paso con pocas luces por Santa Fe: "Claramente no logré lo que esperaba y deseaba. Lo capitalizo como una experiencia, donde te cambia todo, como la dinámica de vida. Me tuve que enfrentar a otras situaciones que nunca había vivido, como el tema de los pagos. Pero me sirvió para crecer en todos los aspectos. Después, deportivamente, no lo pudo conseguir".

Thiago Vecino.jpg "Me tuve que enfrentar a otras situaciones que nunca había vivido, como el tema de los pagos", dijo Thiago Vecino por su paso por Unión. UNO Santa Fe / José Busiemi

"Al comienzo fui alternando como titular. La situación del equipo no era la mejor y estaba peleado el descenso. Justo echaron a Gustavo, que me había pedido, y se hizo todo cuesta arriba. Hubo dos técnicos después y no jugué más. De un momento para el otro no me citaron más. Fueron casi tres meses. Por suerte pude rescindir. Cuando te toca vivir estas cosas en carne propia, te replanteás haberte ido. Pero fue siempre con la idea de dar el salto en lo deportivo", agregó el atacante.

• LEER MÁS: Unión encamina la renovación de Federico Vera

En otro tramo de la charla, sintió el rigor del fútbol argentino y su contexto: "A nivel físico, es un fútbol similar al de Uruguay, pero tiene mucha más dinámica por las canchas. La locura general que se vive, jugado a otro ritmo y la exigencia es de grito constante. Traté y, si bien no fui un desastre, no pude destacarme ni hacer un gol. Chances tuve una o dos nomás. Se hizo complicado".

• LEER MÁS: Todos los datos para el ver el debut de Unión contra Racing

En el final, arremetió: "Cuando llegué la situación del equipo no era la mejor, donde no ganaba, estaba último y no hacía goles, entonces me tocó a mí y a las incorporaciones, que fueron poquitas, pagar los platos rotos. Ni hablar yo que soy delantero y que no pude cumplir. Me caían por eso y se sentía en la cancha. Nunca me tocó vivir una experiencia de tanta adversidad. Así que no salía tanto a la calle para evitar problemas".