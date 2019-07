"Vengo a pelear cosas importantes con Unión"

En el día de atención a la prensa, previo al viaje del plantel de Unión a Buenos Aires, uno de los jugadores que habló con los colegas en Casasol fue el volante Jalil Elías, una de las caras nuevas que llegó a la capital provincial.

En el inicio de la charla reconoció que "tenemos la Copa Sudamericana por delante el año que viene, ahora un lindo desafío con esta Superliga, por delante hay cosas importantes. El cuerpo técnico me brindó mucha confianza, vengo en búsqueda de seguir con esa continuidad y pelear cosas importantes que es lo más lindo".

Más adelante, cuando le preguntaron en qué posición se siente mejor, el mediocampista acotó que "me defino como un jugador con mucha dinámica, me gusta tratar de llegar al área rival, lo trato de hacer siempre, además de tener la pelota y ayudar al equipo".

Para luego, agregar: "Me siento mejor jugando de volante interno, también juego como lateral, por afuera también puedo hacerlo, uno tiene que jugar donde le toque, quiero ayudar al equipo y tirando para adelante, que es la única forma de que salgan bien las cosas".

En la fecha inaugural, el Tate pisará Avellaneda para medirse con el actual campeón, una parada de riesgo en el inicio de la temporada. Al respecto, el rosarino opinó que "es bueno arrancar con un partido importante, contra un gran rival, en lo personal estoy muy contento por la llegada a un club como Unión. Es un gran partido que tenemos que hacer con lo que entrenamos durante la semana para traernos los tres puntos".

Y antes de despedirse no dudó en aportar que "tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, ir a buscar el partido, intentaremos traernos todo y dejar una buena imagen. Al ser de Rosario y estar cerca de Santa Fe, se que vengo a un club importante y tengo gente conocida que jugó acá, me hablaron muy bien, no lo dudé cuando se dio esta posibilidad".