VIDEO: Unión oficializó la renovación del contrato de Claudio Corvalán

Retener a Claudio Corvalán era uno de los principales pedido del técnico Cristian González en Unión , pero las dudas se apoderaron de la situación al inicio, ya que no se daba el movimiento de los dirigentes. Pero una vez que finalizó la Liga Profesional se dieron las charlas.

Como siempre, hubo que negociar y cada parte trató de sacar el mayor provecho posible y, en las últimas horas, se terminó de resolver la renovación del contrato por dos años más. Con 35 años, el capitán pretendía una estadía más segura en el lugar que lo cobijo, que lo reconoce y donde se siente más que cómodo.

• LEER MÁS: Corvalán, tras su renovación: "Este año volvemos a poner a Unión en un lugar de privilegio"

Unión oficializó al continuidad del capitán

Es así como este sábado en el inicio de la pretemporada rojiblanca en el predio Casasol, el club lo oficializó a través de las redes sociales con un video: "Serán ocho años si Dios quiere acá, así que podemos decir que es mi casa".

• LEER MÁS: Gonzalo Morales se aleja de Unión y podría jugar en Tigre

"Uno cuando llega a un club quiere marcar un camino y dejar una huella. Quizás uno no se imagina estas cosas y lograrlo me hace sentir un privilegiado. Al comienzo impensado, porque vas fimando por un año y luego por dos, pero no pensás que vas a perdurar tanto, así que ojalá terminen estos dos años y luego ver si seguimos, pero siempre con Unión en lo más alto", apuntó.

• LEER MÁS: José Vanetta dejaría Unión para probar suerte en Gimnasia (J)

"El capitán, en casa", describió el club en la producción especial en redes sociales.