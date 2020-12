Cuando a Rodrigo Villarreal se le pidió una opinión sobre el momento deportivo de Unión, que en una semana quedó fuera de la Copa Sudamericana y de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona, opinó: "No sé si soy la persona autorizada para hablar de la sensación deportiva. Hubo mensajes que no me gustaron después del partido de Unión, después de quedar afuera de la Copa Sudamericana y de la Liga Profesional. Es una sensación amarga pero me asusta que haya personas que utilicen este momento para generar pintadas, terror. Nosotros somos de poner la cara y si vamos a criticar lo haremos como se debe hacer, presentado notas al club a la IGPJ, presentado denuncias penales. Pero esto de las pintadas y generar terror en la gente, en un año donde nos pegó el tren de frente, no entraríamos en la posición hacernos mucha mala sangre por eso”.

“Sí veo que hay una inacción de parte de la dirigencia, pero no se evidencia solamente con lo deportivo. Puede ser que entre o no la pelotita, donde sos héroe o demonio. No quiero entrar en discusiones deportivas, para eso tenemos gente que nos acompaña como Claudio Gugnali, Lito Bottaniz o Eduardo Magnín, por quien ahora apareció un efecto multiplicador para darse cuenta que el patrimonio del club está adentro, no afuera. Más de 20 jugadores que tuvieron su visto bueno y se los ofreció a Madelón, y no sé si él o el manager no le dieron la posibilidad de demostrar dentro de la cancha que son jugadores de Primera. Tenemos que darle oxígeno al entrenador, hay un operación de prensa. Si hay alguien que quiere que vuelva Madelón que lo diga. Nosotros apuntamos a no hablar de la cuestión deportiva, pero me llama la atención las pintadas y operetas a nivel nacional. Nosotros entramos en la discusión del club inclusivo, el club de los socios, necesitamos que la dirigencia hable”, dijo Rodrigo Villarreal apuntando a la conducción que Luis Spahn y su CD realizan de Unión.

Pero no se quedó allí y agregó: "Eduardo Magnín fue la persona que más de la mitad del plantel lo tuvo en su Reserva, y hay muchos jugadores que se fueron. No voy a entrar en el análisis de Azconzábal, para eso están los prestigiosos periodistas deportivos. No tengo ganas de entrar en la chiquita sobre si la pelota entra o no entra. Nosotros pensamos en un club inclusivo, con los ídolos. El club fue una máquina de echar ídolos”.

Rodrigo Villarreal.jpg Rodrigo Villarreal, una de las cabezas visibles de Triunfo Tatengue, apuntó nuevamente contra la CD que encabeza Luis Spahn en Unión. Triunfo Tatengue

Y luego apuntó contra algunas promesas de los últimos tiempos que realizó Luis Spahn para el futuro de Unión, y Rodrigo Villarreal disparó: "Nos prometieron que habría un predio, tenemos la información que no está. Si hay un anuncio será por la compra de un terreno, que luego necesitará cuatro o cinco años para que haya un suelo profesional. Si van a anunciar que van a terminar la tribuna que lo anuncien”.

Sobre los audios que trascendieron de Luis Spahn donde apuntó contra los arquitectos que trabajaron en la tribuna sur del estadio de Unión, Rodrigo Villarreal opinó: "Me pareció que no está en su eje, por eso tampoco quiero opinar sobre una cuestión exclusivamente personal. Me pareció una falta de respeto para los arquitectos, pero sí creo que necesita ser ayudado, desde lo deportivo por el mánager que está bastante pintado. Lo primero que hay en la política es cuidar al rey, y creo que no lo están cuidando. Está pasando un mal momento su familia, tenemos que ser respetuosos de eso. Yo la pasé mal y te saca de eje, hay cuestione que hay que respetar, sobre todo como persona. Por eso no hablo de esas grabaciones, que no son declaraciones. Por eso digo que no lo están cuidando”.

Mientras que luego, Rodrigo Villarreal apuntó: “Todavía no están cerrados los últimos dos balances, hay objeciones de IGPJ. Se venció el plazo para la presentación del nuevo balance. Quisiera saber si sacaron plata o no porque es el patrimonio de mi club, de los socios y socias. No es un apéndice de otra empresa de Luis Spahn, no es una empresa del presidente, del vice o el síndico. Queremos que den explicaciones al pueblo tatengue que es el verdadero soberano. Siempre fueron poco transparentes. Espero que el Ministerio Público de la Acusación terminen con la pericia contable para saber cuánto se le debe al presidente. Pero queremos saber en qué se gasta la plata: ¿en jugadores, en formadores de jugadores? Le dan el pancho y una coca. Luego son los primeros en ir a cortar la cinta para inaugurar un vestuario de inferiores, tienen que ser sinceros consigo mismos. Es una caja de pandora, no se sabe cuando la abrís qué podés encontrar. Hay del lado de enfrente (Colón) hay antecedentes de cómo terminan las cosas”.

“Cada vez más personas se están uniendo a Triunfo Tatengue, tenemos un plan de club de 30 años. Quizás a las personas que se van uniendo se sorprenden de lo preparados que estamos, tenemos una fachada que a mi entender y a lo de los arquitectos es muy superadora a la que presentó el oficialismo. Pero hay que puntualizar es en rendir cuentas, estamos por terminar el año y no tenemos una pericia contable que existe en el MPA. ¿Se están durmiendo en el MPA? Por eso no queremos meternos en lo deportivo. Queremos que le vaya bien a Azconzábal, es nuestro técnico, no el de Spahn. Por eso digo cuiden al presidente pero rindan cuenta”, se despachó Villarreal en otra parte de la entrevista.

Más adelante a Rodrigo Villarreal se le preguntó por las jugadas de Luis Spahn antes de las elecciones de asegurarse la continuidad de Madelón y el regreso del dirigente Jorge Molina y opinó: “Es parte de la política, se convirtió en u político no en un dirigente deportivo. Se le había ido un peso pesado como Mrcelo Martín y tenía que compensarlo con otro. Tenía que arreglar lo de Madelón ya que le exigíamos mucho como oposición. No sé si ganaba la oposición sin Madelón. Pero por primera vez hubo una oposición que lo hizo movilizar, estaba muy cómodo. Por eso hay que presentar notas en todas las asambleas”.

Y también opinó sobre la actualidad económica del club que conduce Spahn y aseguró: "Sabíamos que la plata estaba adentro, se nos reían cuando decíamos que este año iban a recaudar 500.000.000 de pesos, me quedé corto, hoy tiene más de 1.000.000.000 de pesos, lo puedo asegurar, pero si le pagan San Lorenzo y Central. Además, los socios siguen poniendo la plata todos los meses, cueste lo que cueste, eso tienen que valorar Spahn, Molina y la CD en general. Ahora nos propusimos algo más superador de lo que proponíamos en 2019, pensamos en un club a 30 años. Los logros vendrán si trabajamos concienzudamente. Siempre le digo a los que se unen a nuestro grupo que piensen como dirigentes, no como hinchas.

“Estamos teniendo contacto con presidentes de otros clubes, con otros de Europa, Uruguay, Ecuador, México, Brasil, a través de contacto que tenemos. Pero lo hacemos sigilosamente, no prometemos nada que no podemos cumplir. A un año y medio de las próximas elecciones tenemos que ir por la positiva, nos ponemos a disposición del oficialismo para proponer cosas. Que nos citen, nos convoquen, que escuchen a las peñas, a otras agrupaciones. Al club lo hacemos entre todos, el pensamiento que tenemos es que tenemos que estar más unidos que nunca por Unión. Tenemos que pensar en grande, en estos bajones que tenemos deportivos para analizar el resto. Queremos ser el primer campeón de la ciudad de Santa Fe. Los rosarinos nos pasan años luz porque ellos piensan en ser campeones, nosotros pensamos en cómo ganar un clásico. Creemos que ganar un título es inalcanzable, ganar un clásico o clasificar a las copas es un pensamiento muy mediocre. Por eso queremos pensar en un club a 30 años, con logros que nos propongamos. La dirigencia se está transformando en un manicomio que se empastilla con la voracidad de verse el pupo, de ser ególatras, la voracidad insaciable de ver dónde saca un quiosco nuevo, nosotros no queremos eso", cerró Rodrigo Villarreal, uno de los referentes de Triunfo Tatengue.