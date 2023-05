"Volver a Unión es una posibilidad y ojalá que pueda darse"

En diálogo con Dial Deportivo (Radio UNO 106.3), el defensor uruguayo manifestó su deseo de retornar a Santa Fe. Y además destacó el trato que recibió por parte de los dirigentes pese a no jugar y a su vez manifestó que mantiene diálogo permanente con Thiago Vecino.

"Todavía no hay nada concreto, pero existen sondeos para que pueda volver a Santa Fe. Estoy en Fénix, firmé contrato hasta diciembre pero con una cláusula de salida para el mes de junio. El año pasado se dio la posibilidad de ir a Unión y fui con mucha ilusión no se pudo dar en ese momento y espero que ahora sí se pueda concretar", contó.

LEER MÁS: Desde Croacia llegaría una oferta por otro titular de Unión

Para luego agregar "En su momento me tocó ir solo, después fue mi familia y ahora la idea sería poder ir a Santa Fe con mi familia. Estoy hablando seguido con Thiago Vecino y me dice que entrenan bien pero que los resultados no se dan y ahora me dijo que no estaría viajando a Santiago del Estero".

En cuanto a sus características de juego, O'Neill expresó: "En Fénix estamos jugamos con una línea de cinco y yo me desempeño como carrilero por izquierda. Yo soy lateral, pero puedo jugar más arriba, dado que me considero un lateral más ofensivo que defensivo."

Ya en el tramo final de la charla, el defensor uruguayo manifestó: "Sinceramente tengo muchas ganas de jugar en Unión, es un desafío personal y muy importante. El club se portó muy bien conmigo, los dirigentes cuando estaban Amut y Battión se acercaban para ver como estaba, mas allá de no poder jugar y eso lo valoro mucho".