Zenón: "Siempre vamos a dejar todo por la camiseta de Unión"

En cuanto al bajón futbolístico que experimentó en Unión, indicó: "Creo que hay mucha gente no entiende que a pesar de ser jugador de fútbol también somos personas y tenemos una vida. Está mal que en los malos momentos uno salga a comer o pasear y tomar unos mates, pero después cuando llegan los buenos momentos, salir está bien. Hace bastante me había comprado una Play y muchos me criticaban porque jugaba mucho. No me molestó para nada porque tanto trabajar con el coaching traté de entenderlo de mi lado y no del afuera".

Unión festejo Kevin Zenón.jpg

Más adelante, Kevin Zenón contó cómo las críticas que recibió por su momento en Unión afectó a su familia, y reveló: "Me costó mucho hacerles entender porque ellos lo sufrían mucho. Mi viejo y mi novia, que son los que siempre están conmigo, siempre la pasaban mal y siempre les traté de hacer entender lo que nosotros pasamos que son situaciones que en el fútbol pasan y quería que ellos lo entiendan de ese lado".

"A pesar de todo, a veces el bajar el rendimiento va ligado a lo mental. Los malos momentos del equipo se reflejan en todo y creo que lo único que queda es seguir trabajando con humildad", reveló en otro tramo Kevin Zenón.

Se le preguntó por lo que significó jugar en el 15 de Abril, en el peor momento de Unión, y Kevin Zenón afirmó: "De adentro se escucha todo y no es fácil jugar cuando la gente murmulla pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso. Siempre habrá críticas y lo tomamos con tranquilidad porque sabíamos que las cosas iban a salir".

"A la gente siempre hay que agradecerle porque en los momentos buenos y malos, el 15 de Abril explotó. Pase lo que pase la gente siempre estuvo ahí con nosotros, nada más había que tener un poco de paciencia. Los momentos se están dando y estamos demostrando que podemos salir de esta situación que lo venimos haciendo de la mejor manera. Nosotros siempre vamos a dejar todo por la camiseta y el club", afirmó Kevin Zenón.