Zenón, vuelve tras su último partido consagratorio en Unión

"Sigo hablando mucho con él, no me sorprende su nivel, es un jugador que se animó a jugar, que es lo que uno pide de los jugadores de Boca. No es fácil jugar en Boca, y lo está haciendo con mucha soltura. Modificó no solo su forma de jugar, sino desde dónde lo hace. Tenemos que contrarrestar sus virtudes, sabiendo que también tiene sus errores", manifestó Cristian González en la conferencia de prensa que brindó tras el entrenamiento del plantel de Unión, en Casasol, el pasado lunes.

Durante la última temporada, Unión estuvo comprometido con el descenso a lo largo de todo el campeonato. A la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023, el Tatengue llegaba como penúltimo en la tabla dé posiciones, por delante de Arsenal, y debía ganar ante Tigre en el 15 de Abril para mantener la categoría. Finalmente fue triunfo 1-0 con un golazo de tiro libre de Kevin Zenón. Unión logró la permanencias y para colmo descendió Colón, su eterno rival.

Su salida a Boca

El gran nivel demostrado por Kevin Zenón desde su debut y, sobre todo, en la última temporada, llamó la atención de Boca, que fue decidido a buscarlo pero no fue fácil llevárselo de Unión. En medio de la pretemporada, con las negociaciones avanzadas, el pase se demoró y esto generó malestar del volante con el presidente Luis Spahn. "Deberían preguntarle al presidente, que es el que pone trabas. Es difícil no pensar, pero hay que estar focalizado en los entrenamientos y ser profesional. Necesito que todo esto se defina lo más rápido posible para estar más tranquilo. Tengo la cabeza en cualquier lado. Escucho una cosa y me dicen otra", manifestó el futbolista.

"Cedimos en el monto y en la manera de pago. ¿Cuando se va a hacer el pase? Cuando lo decida Boca. Puede ser en dos minutos. Yo tengo mucha presión de nuestros socios de defender el capital", había manifestado el máximo mandatario del Tatengue, cuando todo parecía estar cerrado. "Ellos, que tiene la bondad de vender jugadores de alto nivel como Barco o tasarnos la opciones altas como la de Morales, tendrían que ser más compresivo que nosotros somos un club mediano y que no tenemos esas facilidades", completó.

Plata y jugadores, los detalles de la transferencia de Zenón a Boca

Luego de varios días de idas y vueltas y declaraciones cruzadas, finalmente Kevin Zenón se volvió de Uruguay, donde estaba de pretemporada con Unión, y se sumó a Boca, que adquirió el 80% del pase del futbolista a cambio de 3.5 millones de dólares, pero además el Xeneize le cedió al Tatengue el 25% de la ficha de Mauro Luna Diale, el préstamo de Simón Rivero, y además el Club de la Ribera se hizo cargo de los costos impositivos. El volante de 22 años estampó la firma y selló su vínculo por cuatro temporadas, hasta 2028.

Los elogios del Kily a Zenón en la previa de Unión vs. Boca

Cristian González, director técnico de Unión, habló en conferencia de prensa en la previa del choque ante Boca de este miércoles a las 19.15 en el Estadio 15 de Abril por la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y elogió a Kevin Zenón, su exdirigido que ahora lo enfrentará con la camiseta del Xeneize. "Es un jugador que se animó a jugar. No es fácil estar en Boca, y por la soltura que muestra pareciera que hace mucho que está ahí. Sigo hablando mucho con él. La verdad es que no me sorprende el nivel que está teniendo. No cambió su forma de jugar, sino dónde termina las jugadas", aseguró el Kily.

