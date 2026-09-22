Sin término medio: Unión gana o pierde, pero casi nunca empata

Las estadísticas marcan que Unión pasa del triunfo a la derrota sin escalas y que casi nunca reparte puntos con su rival

De los últimos nueve partidos que jugó Unión, ganó cuatro y perdió cinco.

El equilibrio no parece ser un sustantivo que figure en el diccionario de Unión . Y es que a lo largo del Torneo Clausura, el equipo que conduce Leonardo Madelón parece no tener término medio.

Así las cosas, de los 10 partidos que lleva jugados, Unión perdió cinco, ganó cuatro y apenas empató uno. Lo que habla a las claras de la falta de equilibrio que evidencia, pasando sin escalas de un triunfo a una derrota.

El Tate es uno de los seis equipos de los 30 que juegan en Primera División que empató un partido sobre 10 jugados. Los otros son Instituto, River, Estudiantes, Sarmiento y Lanús.

La única igualdad que obtuvo Unión fue en la primera fecha ante Platense 2-2. Posteriormente perdió 2-0 con Gimnasia de Mendoza y venció a Lanús 2-1.

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En el siguiente partido cayó ante Central Córdoba 2-1 y luego perdió 1-0 contra San Lorenzo. Pero luego llegarían tres triunfos al hilo contra Aldosivi 3-1, Sarmiento 4-1 e Instituto 3-2.

En tanto que perdió los últimos dos encuentros. Primero ante Talleres 2-1 y en la última fecha, también fue 2-1, pero contra Independiente en el 15 de Abril.

Así las cosas, de los últimos nueve partidos que disputó Unión, ganó cuatro y perdió cinco. Sumando tres victorias seguidas, pero repitiendo en dos ocasiones, una racha de dos caídas al hilo.