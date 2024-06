Mirtha Legrand se volvió a quejar de la estatua que le hicieron en Villa Cañás: "¡Es fea y yo no soy esa!"

Al aire de La Noche de Mirtha (El Trece), aseguró: “ Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”.

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca”, sumó Mirtha entre risas, pero lamentando la situación.

Edgardo Alfano, uno de los invitados de la mesaza, comentó: “Yo vi los dos y no sé cuál era el primero. Así que si mejoraron el segundo...”. Y, entonces, la Chiqui siguió: “Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable. Me lo mandó fotografiado y bueno, no me gusta. No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”.

Cuando Susana Roccasalvo mencionó que, quizás, hubiera sido preferible que colocaran “una buena foto tuya”, Mirtha acotó: “Hicieron un cuadro mío pintado, con pintura, con los colores. Está en la estación de ómnibus, que es donde entra y sale la gente. Ese es lindo y me lo mandó el intendente. Pero este el busto... Yo pienso que me voy a morir y lo van a dejar ahí”.

“El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad que se llama Casilda, que está cerca de ahí. Eso me lo contó el intendente. Yo no lo conozco. Nunca nos vimos con el autor, no lo conozco. El bronce debe ser muy difícil de trabajar, el metal, se me ocurre. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?”, cerró, angustiada, Mirtha.

mirtha.png

Homenaje

Para celebrar los 121 años de la población, el año pasado y, en el marco de una serie de festejos, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye.

Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.

Apenas se viralizó, la imagen dio mucho que hablar. Incluso la Chiqui fue consultada al respecto en "Polémica en el Bar", el programa de Tinayre. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó la actriz.