Murió Leo Dan, el cantante santiagueño que fue ícono de la música romántica en Latinoamérica

El comunicado oficial destacó que Leo Dan partió “en paz y junto al amor de su familia”, y lo describió como un guía espiritual que seguirá iluminando a quienes fueron tocados por su obra. También invitaron a celebrar su vida, su música y su amor eterno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Dan (@leodanoficial)

De Santiago a Latinoamérica

Leopoldo Dante Tévez nació el 22 de marzo de 1942 en Atamisqui, Santiago del Estero, donde desde la adolescencia, guitarra en mano, compuso sus primeras canciones. El éxito fue un rayo que cambio su vida. “Un día fui a pedir que me tomaran una prueba y en quince días me convertí en un éxito nacional”, recordó. Ocurrió en la discográfica CBS: allí tomó las tres primeras letras de sus nombres (Leo y Dan) y no paró más.

Su primer éxito fue “Celia” y le siguieron “Fanny”, “Cómo te extraño mi amor” y “Santiago querido”. Sus amigos cuentan que su archivo registra no menos de 1.500 canciones originales. Inducido a ser presentado como una suerte de galán provinciano que le quería escapar a la soltería, entonaba “Libre, solterito y sin nadie” y decía “como no estoy ni comprometido ni casado, ni nada y usted no está ni comprometida ni casada ni nada por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos”. El éxito nunca lo dejó.

El éxito de ventas en América Latina, en 1970, lo obligó a radicarse en México, donde cosechó éxitos como “Te he prometido”, “Esa pared”, “Toquen mariachis canten”, “Mi última serenata”, “El radio está tocando tu canción”, “Pareces una nena”, “Yo sé que no es feliz”, “Con nadie me compares” y “Mary es mi amor”.