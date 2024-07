Yuyito González habló de Milei, tras su primera cita: "Fue un 11 sobre 10"

Este martes por la noche, Javier Milei fue al Teatro Colón para disfrutar de una función de “Carmen”. Sorprendentemente, el mandatario no estuvo solo: durante el espectáculo se lo vio acompañado por Amelia Yuyito González , legendaria mediática y vedette. Horas después, la ex pareja de Guillermo Coppola rompió el silencio y se refirió a la primera cita con el libertario.

En diálogo con "Mañanísima", ciclo de TV de El Trece, la ex vedette que estuvo vinculada con Carlos Menem se expresó sobre su salida con el presidente. "Fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei en el Colón. Nunca había ido a ver una ópera y fue algo maravilloso” , comenzó. Sobre cómo se dio el encuentro, González afirmó que fue la primera vez que recibió una invitación del libertario. No obstante, aseguró que habrían intercambiado "algún que otro mensaje" antes de la primera cita.

Cuando le preguntaron qué opinas de Milei, más allá de su rol como presidente, Yuyito fue directa: "Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante. Me parece que hacer una primera invitación al Colón te habla de que es una persona bastante particular. Es un hombre distinto a todos", se sinceró, y agregó, sin ponerle título a la relación: "La pasé bien, me gustó. Todo salió muy bien y, si me vuelve a invitar, obvio que volvería a salir".

“Me puse una remera que dice AMOR porque tuve ganas”, dijo Yuyito sobre su look del día, en una clara referencia a su cita con el presidente. Luego, dio detalles de la dinámica del encuentro: “Fuimos separados, yo fui por mi lado, con gente de mi confianza. y después volví a mi casa”, aseguró, y señaló: "Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos, y yo no intervenga. Cuando llegó el momento ahí entré”.

Por otro lado, reveló que nadie de su círculo íntimo sabía de este encuentro: “Mis amigas ni sabían que yo iba a la ópera, después tenía explotado el teléfono", reveló.

"Con Javier nos intercambiamos mensajes para agradecer el tiempo pasado. Me dijo que la pasó muy bien y yo también”, afirmó sobre el momento compartido con el presidente. "Fue un 11 sobre 10, y si hay un después, lo veremos. Me fui a dormir con una sensación de 20 sobre 10. Tendríamos que conocernos más para que haya otro tipo de relación”, cerró Yuyito González.

La primera cita de Javier Milei y Yuyito González

Este martes por la noche, se vio a Milei en el Teatro Colón acompañado por Yuyito González. Según lo reportado por diversos medios nacionales, el mandatario ingresó al Colón diez minutos antes del comienzo de la función, por la puerta principal, mientras que la mediática ingresó por una entrada secundaria y se le unió ya en el palco.

No trascendieron fotos oficiales, pero sí se viralizaron en redes sociales videos caseros grabados por el público del espectáculo, sorprendido de ver al presidente con la mediática.

En medio de la función, el presidente recibió una mezcla de ovaciones y abucheos. Una vez finalizado el show, ya a las 23, Milei salió solo del teatro y se subió a un auto que lo llevó hasta Olivos.

Luego de las imágenes que trascendieron, en las que se ve a Yuyito y al presidente como compañeros de butaca, los rumores de un incipiente romance se incrementaron. Vale recordar que, a principios de abril, Milei anunció su separación de Fátima Florez, la humorista e imitadora.

Milei y Yuyito González en el Colón.

Ovación y abucheos.



Esto se pone cada vez más divertido (?)



— Nacho Girón (@nachogiron) July 24, 2024

No es la primera vez que Milei y Yuyito se encuentran. En mayo, González dio el presente en la presentación del nuevo libro de Javier Milei, “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, que tuvo lugar en el Luna Park. Allí, la ex vedette tomó asiento al lado de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

Por otro lado, a finales del año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei fue entrevistado en el ciclo televisivo de la ex vedette. El 3 de noviembre de 2023, en “Empezar el día”, programa de Ciudad Magazine, el libertario tuvo un cara a cara con Yuyito. Toda la charla entre la mediática y el libertario fue en un tono distendido, y hasta hubo acusaciones de "coqueteo al aire". El mano a mano puede verse completo en YouTube.

A lo largo de su vida, a Amelia Yuyito Gonzalez se la ha vinculado con distintas figuras: fue pareja de Guillermo Coppola, con quien comparte una hija, y también se la vinculó con el ex presidente Carlos Ménem, a quien Milei dice admirar.