Azconzábal continúa en Chile para destrabar su salida

Unión espera pero no desespera, ya que la dirigencia que encabeza Luis Spahn no tiene demasiado apuro en definir la situación del próximo entrenador. En estos meses, el club se ahorró un dinero más que importante con la renuncia de Leonardo Madelón y sin fútbol a la vista no ven la urgencia de tener un técnico ya.

Se sabe que el candidato es Juan Manuel Azconzábal y que está todo acordado para que el Vasco sea el próximo entrenador de Unión. Pero ya le aclaró que primero debe resolver su salida de Chile. Justamente por estas horas, el DT se encuentra en Antofagasta tratando de destrabar su salida del club Deportes Antofagasta.

Para ello, debe hacer efectivo el pago de la clásula de rescisión que oscila los 50.000 dólares, ese dinero debe salir del bolsillo del técnico o en su defecto de su representante Christian Bragarnik. Dado que Unión avisó que no pondrá ni un solo peso para que se ejecute la cláusula.

LEER MÁS: ¿Jonathan Bottinelli se aleja de Unión?

Allí radica la principal traba y la que justamente hace que las negociaciones se demoren. Hasta el jueves Azconzába estuvo en un departamento en Santiago de Chile cumpliendo con la cuarentena obligatoria de 14 días. Pero ese día viajó rumbo a Antofagasta para dialogar personalmente con el presidente del club e intentar llegar a un acuerdo.

Azconzábal tiene contrato hasta diciembre con Deportes Antofagasta y el club trasandino (ya regresó a las prácticas) pretende retenerlo. Sin embargo, el Vasco se mantiene firme en la postura de regresar a nuestro país para dirigir a Unión.

Por ello, habrá que seguir esperando, pero está claro que la decisión no debe pasar de estos días. Desde hace un tiempo que existe acuerdo entre el Tate y el DT, incluso ya se fueron tomando decisiones deportivas, como por ejemplo la salida de Nicolás Mazzola. Azconzábal ya trabaja en el Unión del futuro, pero el presente lo encuentra atrapado en Chile y tratando de resolver su salida.