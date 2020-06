¿Jonathan Bottinelli se aleja de Unión?

Jonathan Bottinelli podría alejarse de Unión ya que no es prioridad para Azconzábal.

El 30 de junio vence el contrato de Jonathan Bottinelli con Unión. El defensor de 35 años manifestó su deseo de continuar en el club. Pero esa intención, choca con el pensamiento del próximo entrenador Juan Manuel Azconzábal. El Vasco pretende un marcador central zurdo rápido que venga para ser titular. Por lo cual, Bottinelli arrancaría desde atrás y con la chance de ir al banco.

Se sabe que a su edad y con la trayectoria que tiene, sería muy difícil que acepte semejante desafío. Desde que llegó a Unión a mediados del 2017 se convirtió en un referente y su titularidad nunca estuvo en duda. De hecho, es el único jugador que quedó en el plantel de aquella formación que logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Por otra parte, el contrato de Bottinelli es uno de los más importantes del plantel y por estas horas la dirigencia hace caja. Ya se sacó de encima los contratos de Walter Bou y Nicolás Mazzola que también eran importanes. En consecuencia, si Bottinelli no renueva se ahorrarían un dinero significativo.

De la manera en que están planteadas las cosas, asoma complicada la chance de que el defensor siga. En un principio Unión le ofrecería un contrato pero significativamente menor al que venía percibiendo. Además sabiendo que no es del gusto futbolístico del entrenador.

También consideran, que este parate lo perjudica mucho al marcador central que está próximo a cumplir 36 años. Con varios meses sin entrenar, le costaría volver a ponerse a punto en lo futbolístico, más allá de que físicamente siempre fue un ejemplo en cuanto a su cuidado y profesionalidad.

En caso de que finalmente la dirigencia le realice una oferta dependerá de Bottinelli aceptarla o no. Es consciente que no está en la misma situación que años anteriores. El bajarle el salario sería comprensible dentro de la pandemia, pero el no ser prioridad para el DT es lo que podría alejarlo de Unión, ya que en este momento de su carrera su prioridad es jugar.