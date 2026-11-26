Betsson Santa Fe es una plataforma de apuestas deportivas online que funciona con autorización de la Lotería de Santa Fe, el organismo que otorga las licencias y controla a los operadores en la provincia. Lo que ofrece un sitio regulado no es solo un catálogo de partidos: es un marco de reglas que incluye verificación de edad, límites para quienes pueden apostar y herramientas de protección para el usuario, como la autoexclusión.

Ofrece, ante todo, apuestas deportivas dentro de un esquema que el Estado provincial diseñó y supervisa. La licencia adjudicada en la licitación pública corresponde exclusivamente a apuestas deportivas: no incluye juegos de casino online. Las modalidades que prevé la reglamentación son la apuesta simple, la múltiple, la combinada, la convencional y la apuesta en directo, y la Lotería aprueba los eventos sobre los que cada operador puede recibir pronósticos.

Para el usuario, la diferencia frente a un sitio sin habilitación es que Betsson responde ante una autoridad local. Si algo no se cumple, existe un organismo provincial al que reclamar, algo que no ocurre con las páginas que operan desde el exterior sin permiso.

¿Cómo llegó la regulación a la provincia?

El proceso fue gradual. En 2024, el Gobierno provincial reglamentó el juego y las apuestas online, un paso que dejó a la Lotería como autoridad de aplicación y fijó quiénes pueden participar y en qué condiciones. La base es la Ley 14.235, sancionada a fines de 2023, y su decreto reglamentario 0562/24.

El siguiente paso fue la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 104/25, cuyos pliegos aprobó la Ley 14.427. El Decreto 1004/2026 adjudicó las licencias, y entre los adjudicatarios figura la unión transitoria formada por Betsson Malta Holding y Casino de Victoria, con un canon mensual del 15%. El modelo es abierto: no hay cupo fijo de operadores, de modo que otras empresas pueden sumarse si cumplen los requisitos.

¿Quién puede apostar y qué controles se aplican?

Solo pueden hacerlo mayores de 18 años que no estén incapacitados judicialmente. Los operadores tienen que verificar la identidad y la edad de cada persona antes de habilitarla, de modo que registrarse implica validar los datos personales.

La reglamentación excluye además a quienes podrían tener información o influencia sobre el resultado: accionistas, propietarios y empleados vinculados al desarrollo de los juegos, y los deportistas, entrenadores o árbitros que participan del evento. Son reglas de integridad pensadas para proteger la transparencia de las competencias.

¿Qué es la autoexclusión y cómo funciona en Santa Fe?

Es la herramienta de cuidado más concreta del sistema. Según informa la Lotería, la autoexclusión permite solicitar voluntariamente la restricción del ingreso a los casinos de la provincia y de la participación en las plataformas de juego online y apuestas deportivas autorizadas.

Tiene una duración mínima de un año, con posibilidad de elegir un plazo mayor, y no puede revocarse durante el período elegido. El trámite se inicia de forma online y sin costo a través de Timbó, la plataforma de gestiones ciudadanas de la provincia. Que exista un registro oficial y que los operadores deban respetarlo es una de las diferencias más importantes entre jugar en una plataforma habilitada y hacerlo en una que no lo está.

¿Qué significa esto para el hincha santafesino?

Santa Fe vive el fútbol con una intensidad particular. En la capital, Unión y Colón mueven pasiones todas las semanas, y en toda la provincia los partidos se comentan en la previa, durante el juego y mucho después del pitazo final. Es lógico que una parte de ese público se interese por las apuestas deportivas como una forma más de seguir un partido.

Lo que cambia con la regulación es el contexto: quien decide hacerlo puede elegir un sitio con licencia, con controles de edad y con herramientas de protección, en lugar de recurrir a plataformas sin garantías. Como cualquier actividad de ocio que implica dinero, conviene tratarla como un gasto acotado, con un monto definido de antemano, y no como una fuente de ingresos.

¿Cómo comprobar que un sitio está autorizado?

La señal más visible es el dominio. En Argentina, los sitios de apuestas legales usan la terminación ".bet.ar". La segunda es consultar el listado que la Lotería pública en su portal oficial, donde figuran las plataformas autorizadas a operar en la provincia, entre ellas Betsson.

Si un sitio no cumple con esas dos señales, no debería considerarse habilitado. La normativa recuerda, además, que cualquier actividad relacionada con apuestas está prohibida para menores de 18 años, y que difundir sitios ilegales está penado por el artículo 301 bis del Código Penal.

¿Qué viene para el mercado de apuestas en la provincia?

El esquema todavía está en construcción. La Lotería actualiza su listado de plataformas a medida que los operadores completan los requisitos técnicos y reciben el aval para operar, por lo que el mapa de sitios habilitados puede seguir cambiando en los próximos meses.

Lo que sí está claro es la dirección: un mercado con reglas únicas, una autoridad visible y recursos que vuelven a la provincia. Parte de lo recaudado se destina a prevención de adicciones, educación, desarrollo humano, salud y seguridad en eventos deportivos. Para quienes siguen el deporte santafesino, la novedad es que el debate dejó de ser si estas plataformas existen y pasó a ser cómo usarlas con información, con límites y dentro de la ley.