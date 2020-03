Blasi: "Unión es un club ordenado y no nos deben nada"

En los últimos días se comenzó a hablar sobre el perjuicio económico que le generará a los clubes el parate del fútbol, ya que si la pelota no corre, las instituciones no generan los recursos necesarios para afrontar los gastos diarios. Incluso algunos directivos comenzaron a deslizar la posibilidad de reducir los sueldos de los futbolistas. A partir de allí se generó el debate respecto a cómo los jugadores podrán sobrellevar esta situación, pero no de los más grandes, sino de los restantes equipos de Primera División y fundamentalmente de los del Ascenso. En diálogo con Olé, el lateral derecho del club Unión se refirió a esta situación.

"Unión es un club ordenado y nos tienen al día, no nos deben nada en cuanto a los pagos. Pero obvio que hay casos de ex compañeros del Ascenso que la pasan mal", aseguró el defensor.

Respecto a cómo lo afecta el parate expresó: "No sólo afecta en lo deportivo, sino en lo económico también porque los ingresos pasan a ser otros para el club y la institución se tiene que mantener. A mí en lo personal me perjudica más por el lado de que venía jugando de titular y se pierde un poco el ritmo futbolístico".

Consultado por la manera en que lleva la cuarentena respondió: "Entrenando desde casa y haciendo tareas del hogar. Por suerte los profes del club nos dieron una planificación con días y las herramientas necesarias para que podamos mantener un ritmo. Obviamente que no es lo mismo que el día a día, pero nos arreglamos".

Por último opinó sobre las medidas que se tomaron para tratar de frenar esta pandemia "Estoy muy a favor con las medidas que se tomaron en general. Puntualmente en fútbol corríamos mucho riesgo como jugadores".