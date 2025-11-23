Uno Santa Fe | Boca

Boca y Talleres definen un lugar en cuartos: horario, TV y formaciones del duelo en La Bombonera

Boca y Talleres se cruzan desde las 20 en playoff. El local llega en alza, mientras que el equipo de Tevez apuesta a sorprender en la Bombonera.

23 de noviembre 2025 · 11:59hs
Boca y Talleres se enfrentarán este domingo a las 20 en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, en un partido que promete intensidad y clima caliente. El encuentro contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y será transmitido por TNT Sports, con acceso online mediante plataformas oficiales.

Boca llega en alza y quiere confirmar su favoritismo

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento del semestre: suma cuatro victorias consecutivas, incluida la del Superclásico, y terminó como líder de la Zona A con 29 puntos, asegurándose definiciones de local durante todo el playoff. En su estadio apenas cayó dos veces en lo que va del año.

El entrenador recupera a Rodrigo Battaglia, ya recuperado de su lesión en el sóleo, aunque todo indica que el mediocampista irá al banco por la falta de rodaje y el buen nivel de Milton Delgado en ese sector.

Respecto al 2-0 sobre Tigre, habrá dos cambios: Lautaro Di Lollo reemplazará a Nicolás Figal tras cumplir suspensión, mientras que Milton Giménez reaparecerá de arranque luego de haber sido preservado por acumulación de amarillas.

Talleres llega firme en defensa y quiere dar el golpe

La T dejó atrás la pelea por el descenso y encontró regularidad para colarse en los playoffs ocupando el octavo puesto de la Zona B, con 21 unidades. Su último empate en el clásico frente a Instituto y una combinación de resultados le permitió entrar cuando parecía complicado.

El conjunto de Carlos Tevez —que vuelve a la Bombonera como DT, ahora dirigiendo a Talleres— sostiene su campaña en una defensa sólida: recibió apenas 12 goles en 16 fechas, aunque su gran deuda está en el área rival, con solo 9 tantos convertidos.

Tevez no podrá contar con Valentín Depietri, suspendido por cinco amarillas. Quien podría reaparecer en el once es Juan Camilo Portilla, tras su regreso de la Selección de Colombia.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo.

DT: Carlos Tevez.

Datos del partido

  • Hora: 20.00

  • TV: TNT Sports

  • Árbitro: Sebastián Zunino

  • Estadio: La Bombonera

