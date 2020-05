Carlos Trullet "Ese gol de Clotet fue algo memorable"

Carlos Trullet fue el entrenador de Unión en el recordado Ascenso a Primera División en el año 1996. Asumió el año anterior con el objetivo de mantener a Unión en la B Nacional, ya que no había recursos económicos, ni tampoco plantel como para soñar con jugar en Primera División. De allí que la prioridad era no descender a la B Metropolitana.

Sin embargo, el milagro ocurrió y mucho tuvo que ver aquel gol de Sebastián Clotet en el final del partido que le permitió al Tate meterse en el Octogonal. A 24 años de ese recordado gol, Trullet dialogó con Radio Sol 91.5 y allí ponderó las virtudes de aquel equipo y contó una particular anécdota sobre ese gol agónico.

"Cuando asumí éramos 10 u 11 jugadores, ni jabón había en el club, no había recursos, después las cosas se fueron acomodando con la creación de una comisión conformada por expresidentes. El objetivo era no descender a la B Metropolitana. Por eso trajimos algunos futbolistas de experiencia como Marchi, Amodeo y Osorio, ya que contábamos con un plantel conformado por muchos jóvenes", comenzó contando Trullet.

Para luego agregar "El equipo no arrancó bien, perdimos los primeros partidos y en Rosario con Central Córdoba pese a perder, la gente nos despidió con pañuelos blancos. Después nos fuimos recuperando lentamente. Me sirvió estar como coordinador dos años antes, ya que me permitió conocer a los chicos que se fueron sumando al plantel. Hay que tener en cuenta que Unión ascendió a Primera División con cinco titulares de 19 años, algo que no es común en el fútbol argentino".

"Y a mitad del torneo sumamos a Castro con mucha experiencia para ordenar la defensa y José Luis Marzo que fue goleador y una pieza fundamental. Al principio jugaba con línea de tres y un delantero y era cuestionado, fue un año conflictivo, pero luego existió un reconocimiento general. La cotización del plantel pasó a ser de 4.000.000 de dólares y que además jugaba muy bien", aseguró el Cabezón.

A la hora de recordar el gol de Clotet detalló: "Sabíamos que con el empate teníamos grandes chances de clasificar, pero al perder Atlético Rafaela con San Martín San Juan, estábamos obligados a ganar. Y recuerdo ese gol de Clotet, que la agarra mordida a la pelota luego de un rebote. Y pasa entre 20 piernas, una pelota que ingresa despacio. Invadí el campo, quería que terminara el partido y me echaron".

Y siguió con la anécdota "Recuerdo que cuando estaba saliendo de la cancha había un córner para Godoy Cruz y casi me le tiro al piso al jugador para que no ejecute el córner. Fue realmente memorable, ese día arrancó la hazaña y la identificación del equipo con la gente".

Ya en el final hizo referencia al Ascenso y lo que generó en la gente "Fue algo extraordinario, lo que fue la llegada del equipo a Santa Fe después de ascender. Sin dudas que resultó uno de los acontecimientos sociales más importantes en la historia de la ciudad. Fue algo espectacular la movilización de la gente y eso hace que la gente siga recordando a los jugadores y al cuerpo técnico como un hecho histórico. A ese Ascenso me lo recuerdan chicos de 30 años que no lo vivieron, pero que se lo contaron los padres, los abuelos o los tíos".