Colón rompió la racha en un partido soñado con un Bombonerazo

El gol de Andrew Teuten además le permitió salir de la última posición de la tabla y extender la racha invicta de Pipo Gorosito . Un triunfazo el que obtuvo el Sabalero que venía mejorando en el juego pero no lograba traducirlo en el resultado. Lo consiguió en un partido y en un escenario que siempre genera un impacto aún mayor. Lo hizo en un domingo de Pascuas, un domingo de resurrección.

Sin dudas que esta victoria le permitirá cambiar la cabeza, reforzar la confianza y comenzar a sumar para escapar de las últimas posiciones. Si bien al plantel le falta jerarquía, no podía estar en la última posición de la tabla. Por todo ello, estos tres puntos le darán el espaldarazo necesario para reforzar el aspecto anímico y en consecuencia, jugar mejor.

Colón arrancó el partido de manera inmejorable, porque antes del primer minuto de juego lo ganaba por 1-0 con gol de Ramón Ábila. Una vez más se dio la inexorable ley del ex y Wanchope con una gran definición puso arriba al Sabalero. El delantero sabalero aprovechó un grosero error de Agustín Sandez quien quiso despejar de cabeza y lo habilitó el goleador rojinegro.

Con el resultado a favor, Colón se replegó y con orden y despliegue físico sostuvo el partido sin sobresaltos. Lo aguantó bien Colón ante un Boca sin ideas y que lateralizó el juego sin sorpresa. El Xeneize tuvo un par de aproximaciones en los pies de Norberto Briasco, pero en la primera definió desviado y en la segunda su remate desde afuera del área fue tapado por Ignacio Chicco.

El elenco sabalero tuvo poco la pelota, ya que achicó espacios e intentó salir con alguna contra. Después del gol, tuvo una aproximación con un remate de Baldomero Perlaza que se fue desviado. Boca ofreció ventajas en defensa que Colón no logró usufructuar del todo, pese a ponerse arriba en el marcador.

La mayor virtud de Colón fue la de no perder el orden, ser disciplinado a la hora de marcar y no dejar jugar a los futbolistas rivales que mejor manejan la pelota. Y cuando no logró neutralizar marcando, lo hizo cometiendo infracciones tácticas para cortar el juego. En eso fue inteligente el equipo dirigido por Néstor Gorosito.

El gol rápido lo afianzó en el plan de juego diseñado que le salió como seguramente lo había diagramado el cuerpo técnico. Para eso contó con la colaboración de Boca que no estuvo preciso, pero también se observó una mejora en relación a la solidez defensiva, cumpliendo una aceptable labor, para irse a los vestuarios ganando, por la jerarquía de Wanchope que aprovechó la única chance que tuvo.

En el segundo tiempo Boca salió decidido a buscar el empate, pero no tuvo claridad y por eso cada intento fue fallido. Colón jugaba metido en su arco, pero sin sufrir sobresaltos. Y por eso pese a estar ganando, por apenas un gol, el resultado no corría peligro. El Sabalero mantenía su plan de juego y eso lo llevaba a estar tranquilos.

Boca tenía la pelota pero no le daba buen destino y el elenco rojinegro dejaba que pasara el tiempo y pudiera apelar a alguna contra. Y cuando no podía cometía infracciones para volver a reubicarse. Pasaba poco frente a los arcos y en el mejor momento del Sabalero, llegó el empate del equipo local.

A los 30' Óscar Romero remató de media distancia, el balón se desvió en Facundo Garcés y descolocó a Ignacio Chicco que no pudo retener el balón y el partido se ponía 1-1. Parecía que ese gol podía golpear a Colón, pero nada de eso sucedió, porque el Xeneize no logró superarlo y en su búsqueda por ir dejó espacios.

Y el que lo aprovechó fue Andrew Teuten quien en tiempo de descuento marcó el gol de la victoria. El uruguayo picó a buscar una excelente habilitación de Juan Pablo Álvarez, llegó solo por izquierda y con una gran definición de zurda con un remate que se metió al lado del caño izquierdo de Javier García para el 2-1.

Un resultado que lo terminó justificando Colón por el orden, por saber entender cuando había que apretar, cuando retroceder y fundamentalmente por la enorme efectividad que mostró. Pegó en los momentos justos para dejar sin reacción al rival y por eso se llevó un triunfazo de la Bombonera para ponerle fin a una racha negativa y vaya de la manera en que lo hizo.

Síntesis

Boca: 13-Javier García; 17-Luis Advíncula, 25-Bruno Valdez, 15-Nicolás Valentini, 3-Agustín Sandez; 36-Cristian Medina, 21-Ezequiel Fernández, 10-Óscar Romero; 41-Luca Langoni, 16-Miguel Merentiel y 29-Norberto Briasco. DT: Mariano Herrón.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 33-Facundo Garcés, 6-Paolo Goltz, 36-Gian Nardelli; 21-Eric Meza, 14-Baldomero Perlaza, 27-Julián Chicco, 26-Carlos Arrúa, 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 1' Ramón Ábila (C), ST 30' Óscar Romero (B), 46' Andrew Teuten (C).

Cambios: PT 40' Joaquín Ibañez x Arrúa (C), ST 19' Sebastián Villa x Briasco (B), Frank Fabra x Sandez (B), 30' Juan Ramírez x Medina (B), Nicolás Orsini x Merentiel (B), 36' Nicolás Figal x Fabra (B), 37' Andrew Teuten x Meza (C), 39' Lucas Acevedo x Ábila (C).

Amonestados: J. Chicco, Perlaza, Ibañez y Pierotti (C), Romero y Fabra (B).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Alberto. J. Armando.