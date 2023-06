Colón mejoró en lo futbolístico, igualó ante un rival importante como San Lorenzo que pelea el campeonato y acumuló su tercer empate consecutivo. Matemáticamente, quizás no sea tan importante , pero sí por la imagen que dejó . A diferencia del partido anterior en donde también igualó, en esta ocasión, se observó a un equipo equilibrado y serio que por momentos manejó el trámite del partido.

En un primer tiempo en el que pasó muy poco, Colón tuvo el control del partido y el desarrollo del juego, se ejecutó de la manera en que lo había planteado el Sabalero. El plan inicial dispuesto por Néstor Gorosito fue acertado, ya que logró maniatar a San Lorenzo, no sufrió en defensa y le faltó profundidad como para concretar en ataque.

Colón manejó la pelota y fue prolijo en la salida. Cuando debió replegarse lo hizo de manera disciplinada, por lo cual el Ciclón nunca pudo encontrarlo mal parado. Fue ordenado el elenco rojinegro, ante un rival que explota su velocidad y que está acostumbrado a ceder el balón y sorprender de contra.

La aproximación más clara del Rojinegro fue un disparo a la carrera de Santiago Pierotti luego de un pase de Ramón Ábila. Pero el delantero sabalero remató desviado entrando por derecha. Colón dispuso de algunas acciones propicias, en las que le faltó una mejor resolución en el último pase.

San Lorenzo inquietó con un disparo de Nahuel Barrios que fue controlado por Ignacio Chicco y posteriormente una media vuelta de Andrés Vombergar que se fue por encima del horizontal. Demasiado poco para el equipo local, pero eso sin dudas que encierra un mérito por parte de Colón que logró incomodarlo a lo largo de los primeros 45'.

¡CON POLÉMICAS, EL CICLÓN NO PUDO CON EL SABALERO Y QUEDÓ TERCERO! | San Lorenzo 0-0 Colón | RESUMEN

En el segundo tiempo, el partido fue más de ida y vuelta y en ese contexto, Colón dispuso de las más claras para abrir el marcador. En el comienzo un cabezazo de Facundo Garcés, que propició una gran tapada por parte de Augusto Batalla. Y la segunda fue un gran centro de Eric Meza pero Baldomero Perlaza debajo del arco no alcanzó a conectar de la mejor manera.

Y en el final San Lorenzo empujó, pero sin claridad. Colón lo sostuvo con solidez, ejecutando el plan ideado por su entrenador. El equipo mejoró futbolísticamente, quizás sin la obligación de ser protagonista y con menos presiones rindió mejor. A diferencia de anteriores partidos, en esta ocasión, su mayor mérito fue saber defender.

Colón fue un equipo aplicado, jugó el partido con mucha concentración, pero le faltó mayor potencia en los metros finales. Por momentos retrocedió mucho y el arco rival le quedó más lejos, pero no obstante, dispuso de las opciones más concretas. Fue más convicente la actuación en el primer tiempo, sin embargo en el complemento, estuvo más cerca de abrir el marcador.

Las dudas por la formación inicial, con los ingresos de Augusto Schott y Leonel Picco, quedaron de lado, ya que ambos terminaron cumpliendo, dándole la derecha a Pipo Gorosito. En la previa, el empate en función del rival, era un buen resultado, pero sin dudas que lo más importante, fue la recuperación futbolística.

Un tercer empate consecutivo que suma poco en la tabla, pero lo saliente es que jugó ante el escolta del torneo y no fue superado. Eso es lo más destacado, a la hora de hacer un balance. Matemáticamente, no le permite avanzar demasiado en la tabla de posiciones, pero sí dar un paso adelante en lo futbolístico.

Síntesis

San Lorenzo: 13-Augusto Batalla; 47-Agustín Giay, 2-Rafael Pérez, 6-Federico Gattoni, 22-Gastón Campi, 21-Malcom Braida; 3-Carlos Sánchez, 10-Nahuel Barrios; 18-Andrés Vombergar, 11-Adam Bareiro y 7-Ezequiel Cerutti. DT: Rubén Insúa.

Colón: 17-Ignacio Chicco; 21-Eric Meza, 33-Facundo Garcés, 36-Gian Nardelli, 40-Rafael Delgado, 4-Augusto Schott; 14-Baldomero Perlaza, 29-Leonel Picco, 22-Juan Pablo Álvarez; 30-Santiago Pierotti y 9-Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Gonzalo Luján x Gyai (SL), Francisco Perruzzi x Cerutti (SL), 11' Iván Leguizamón x Bareiro (SL), 18' Agustín Martegani x Sánchez (SL); 20' Facundo Farías x Pierotti (C), Jorge Benítez x Ábila (C), Cristian Vega x Picco (C).

Amonestados: Batalla, Campi y Vombergar (SL), Picco y Chicco (C).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Pedro Bidegain.