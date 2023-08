Gorosito miró más allá de la Copa Argentina: "La final nuestra es contra Huracán"

Cuando se plantó en la sala de conferencias, no dudó en decir de movida que "el primer tiempo, a mi entender, jugamos muy bien, después creo que podíamos haber otro gol más, en el segundo tiempo otra vez la perdíamos muy rápido y salíamos mal, era embocar los dos primeros toques, nos metimos atrás. Se debe, no solamente a que ellos nos llevaron, sino que la perdimos muy fácil, sin encontrar espacios adelante, jugamos muy cerquita de nuestro arco que es no lo que queremos, volvimos a hacer lo que hicimos en el torneo pasado".

Más adelante, apuntó: "Los partidos por lo general se ganan en la mitad de la cancha, el que juega mejor, defendiendo y atacando, tiene más posibilidades de ganar, los rendimientos individuales potencian al equipo, cuando no tenemos posesión sufrimos, pero cuando la tenemos la administramos bien. Chico (Moreyra) volvió a hacer un buen partido. Favio (Álvarez) y Rubén (Botta) tienen que jugar mejor, Galván trabajó mucho para el equipo sin la pelota".

En relación al peligro que llevó el Lobo en el complemento, el técnico soslayó que "ligamos, la que pegó en el palo, en otro momento te hacen el gol, a veces es por virtud y en otras ligar, en momentos clave ligamos, ellos tuvieron la pelota, pero no nos crearon tanto peligro, un centro de derecha a izquierda que Domínguez la saca de taco para adentro, después no me acuerdo. Tenemos que adueñarnos más de la pelota y cuando entra Pierotti explotarlo, no lo pudimos hacer".

Cuando se metió en el libro de pases, aclaró que "la Comisión me presentó nombres a mí, no los que había pedido, dije que sí, en los jugadores que vinieron, esa es la realidad, estamos esperando el volante central y el lateral izquierdo, Dios quiera que se pueda concretar en los próximos días".

Después, a propósito del volante central, admitió que "Lucena formaba una muy buena dupla, lo enfrenté, estaba Beto Espínola, es un jugador de Selección, con buen pie, tiene muy buen primer paso. Sinceramente no se si vendrá, a lo mejor está cerrado y no me dijeron nada. Ojalá se pueda sumar al grupo, si juega mejor que los que están, jugará".

En otro tramo de su charla dijo que "el Botta que tenemos hoy es más estratega, el que tuvimos era más desequilibrante, con experiencia, actualmente está jugando de 10, era lo que estábamos necesitando, metió buenos pases, las pausas que genera, me pone contento por él, sabe y yo sé que tiene que jugar mejor. Me puso contento que Favio (Álvarez) llegó varias veces al área contraria".

Si bien en el horizonte de Colón está la Copa Argentina, su DT fue tajante: "Tenemos una final con Huracán, la final nuestra es ese partido, es más que importante, los que mejor estén jugarán, hay jugadores que no están para jugar dos veces, tenemos recambio para intercalar jugadores, si intercalas no es lo mismo, los que lo hacen se les hace difícil mantener el mismo rendimiento. Queremos ir y ganarle a Talleres, ya nos empataron una vez, tiene excelentes jugadores, esperemos hacerlo bien y ganar".

Luego volvió al análisis del partido al afirmar que "no tenemos que meternos tan atrás, para eso los defensores necesitan que los volantes que la tengan más, para con nosotros en la calle el hincha es espectacular, aún cuando no se nos daban los resultados, nadie juega para perder, es fundamental, me pasó cuando llegó a Gimnasia, que estemos todos tirando para el mismo lado. Todos jugamos para ganar, donde lo hagamos. Necesitamos el apoyo que tuvimos hoy, en el momento donde no es bueno, si nos insultan o a los jugadores, no es bueno para ellos. Fue fundamental salir a la cancha y verla como estaba".

En la parte final, declaró: "El fútbol es presente, hoy me dio la razón, capaz que mañana no, no me gusta cuando nos ponemos lentones, los últimos 10' nos metimos atrás, en el primer tiempo fue al revés, con salidas rápidas con Conejo, que hizo el mejor primer tiempo desde que estamos. Conti está bien y si llega su habilitación y está bien jugará. Tengo entendido yo que Colón no venderá ningún jugador hasta diciembre, por ahí aparece alguien con mucho dinero y se va. Si pagan la Cláusula no queda otra que se vaya".