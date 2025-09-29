Máxima preocupación en Colón ante posibles lesiones en la recta final del torneo

El plantel de Colón se prepara para despedirse de la Primera Nacional ante CADU con un detalle no menor pensando a futuro. ¿Algunos ya no jugarán más?

Colón transita sus últimos días en la Primera Nacional y lo que debería ser un cierre tranquilo terminó encendiendo las alarmas en la pelea por la permanencia. Ante Morón se logró el punto necesari para tener paz, pero la malaria sigue y ante Estudiantes (BA) se vio más de lo mismo.

Ahora todo pasa por finalizar de manera diga el próximo domingo cuando reciba, desde las 15.30, al ya descendido CADU , por la fecha 33 del grupo B.

En Colón cruzan los dedos para que no haya más lesionados

Eso sí, algo que inquieta no pasa tanto por el resultado, sino por lo que pueda ocurrir con los jugadores que finalizan contrato en diciembre. La preocupación es lógica: una lesión complicaría algunas decisiones y podría dejar a la dirigencia entrante atada a decisiones no deseadas.

En la mayoría de los casos –para no decir todos–, los futbolistas que terminan vínculo no estarían en los planes de continuidad para 2026. A eso se suma la incertidumbre política, ya que no está definido quién tomará las riendas después de las elecciones del 30 de noviembre ni si el propio Ezequiel Medrán seguirá en el cargo (hay una cláusula de rescisión para ambas partes a fin de año).

Ya en el último partido ante Estudiantes de Buenos Aires se vio un anticipo de lo que podría ser el final del ciclo para varios nombres. Aparecieron algunos juveniles en la formación, pero igual estuvieron en cancha futbolistas con contratos por vencer, como Guillermo Ortiz, Federico Jourdan, Kevin Colli y Christian Bernardi. En paralelo, el caso de Emmanuel Gigliotti es un ejemplo de lo que se viene, porque hace varios encuentros que ni siquiera aparece en la lista de convocados, una muestra de que su etapa en el club está cerrada.

Emmanuel Gigliotti.jpg Gigliotti hace semanas que ya no volvió a ser convocado en Colón.

Dentro del plantel se percibe un ambiente de transición, con varios jugadores sabiendo que su futuro inmediato no está ligado a Colón. Por eso, la posibilidad de una lesión grave genera un dilema. Cualquier contratiempo físico abriría la renovación obligada.

Por estas horas no se descarta que en la semana haya una bajada de línea interna respecto a quiénes jugarán. En este marco, el cuerpo técnico deberá encontrar un equilibrio entre competir con dignidad quizás sin nombres con peso.

Mientras tanto, la estadística sigue marcando la realidad: desde la llegada de Medrán, Colón todavía no pudo ganar, lo que acentúa el mal clima. En lo estrictamente deportivo, jugar ante CADU aparece como una oportunidad para cortar la racha, pero el trasfondo es otro: evitar cualquier lesión que pueda condicionar aún más un recambio que parece inevitable.