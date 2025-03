Agustín Giménez: "En Colón me preparé siempre para este momento"

El joven volante sabalero compartió sus sensaciones tras ese encuentro y su perspectiva de cara al partido del domingo frente a Gimnasia de Jujuy, por la fecha 8 de la Zona B de la Primera Nacional. Estuvo presente Melani Rivas de Dial Deportivo, de UNO 106.3.

Buen balance en Mendoza

Sobre el empate ante el líder Gimnasia de Mendoza, Giménez expresó: "Creo que fue un muy buen primer tiempo de todo el equipo. Estábamos ganando, pero en el segundo tiempo ellos se afirmaron un poco más. Ahí, tuvimos que recurrir a otro método de ataque para poder contrarrestar". A pesar de no haber logrado la victoria, Agustín destacó el esfuerzo colectivo y la importancia de haber sumado un punto en una plaza difícil.

Disfrutando del presente

El mediocampista, que ha estado participando más activamente en los últimos partidos, habló sobre cómo está viviendo este presente, que llegó más rápido de lo que imaginaba. "Arranqué la pretemporada sin imaginar que llegaría este momento tan rápido, pero me preparé siempre para ello", comentó con humildad y determinación. Además, destacó la importancia de compartir vestuario con jugadores experimentados como Chigliotti y Bernardi. "Es un placer aprender de ellos, especialmente en la parte táctica y cómo manejar el juego", dijo sobre sus compañeros.

Sensaciones físicas en la Primera Nacional

Respecto al nivel de exigencia de la Primera Nacional, Giménez se mostró confiado: "Es una categoría dura, donde hay que correr, meter y jugar. Pero me estoy sintiendo muy bien, con el correr de los partidos voy sumando más minutos y adaptándome". Si bien es consciente de la dureza del torneo, el mediocampista aseguró estar preparado y en buenas condiciones físicas para afrontar los desafíos.

El ataque y la conexión con sus compañeros

En cuanto a su rol en la creación de juego, Agustín afirmó que tanto él como Christian Bernardi tienen una gran capacidad creativa, lo que les permite generar situaciones de peligro. "Nos complementamos muy bien con los compañeros. La idea es generar juego y llegar al ataque", explicó sobre el estilo de juego que buscan desarrollar. Además, se mostró optimista con el funcionamiento ofensivo del equipo, aunque destacó que en los últimos metros aún deben seguir trabajando.

El desafío de jugar en la Primera Nacional

Giménez también habló sobre el crecimiento personal que le ha generado la competitividad de la categoría, en la que ha tenido que aprender a manejarse con el juego brusco. "La Primera Nacional tiene un ritmo físico muy intenso, pero hay que acostumbrarse. Me tocó recibir un codazo y, aunque no dije nada, ya sé que estas cosas van a seguir pasando", comentó entre risas, demostrando madurez ante los duros desafíos de la división.

Agustín fue claro en cuanto a las expectativas dentro del plantel: "Sabemos que tenemos la obligación de ascender. Colón es un club grande, con una mochila pesada, y eso nos genera mucha responsabilidad. Siempre tratamos de dar lo mejor para que todo salga bien". Sin embargo, también destacó la buena relación y el buen ambiente en el equipo, lo que les permite seguir adelante con la confianza de que pueden alcanzar sus objetivos.

El mensaje de Ariel Pereyra

Finalmente, Agustín reveló qué le pide el entrenador Ariel Pereira. "Ariel me pide que haga lo que hago en las prácticas, que no trate de hacer cosas que no hago habitualmente. La idea es que juegue como soy yo, que disfrute el momento", contó sobre el respaldo que recibe del cuerpo técnico, lo que le permite seguir creciendo como jugador.

Con un presente prometedor y la mirada puesta en el próximo partido, Agustín Giménez sigue demostrando que es uno de los valores jóvenes a seguir en Colón. Con el respaldo de su entrenador y la confianza de sus compañeros, el mediocampista se perfila como una pieza clave para el duelo ante Gimnasia de Jujuy y el resto de la temporada.