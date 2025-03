Pereyra: "El juego de Colón siempre está enfocado en el arco rival"

Ariel Pereyra defendió la propuesta futbolística de Colón, y reveló qué jugadores no estarán disponibles para el partido ante Gimnasia de Jujuy.

El partido se disputará en el estadio Brigadier López y es crucial para Colón, que tendrá la chance de volver a lo más alto de la Zona B de la Primera Nacional. En la conferencia de prensa de Pereyra estuvo presente Melani Rivas de Dial Deportivo, de UNO 106.3. El DT se refirió al partido ante Gimnasia de Jujuy, el momento del equipo en general algunos jugadores en particular y a las lesiones de algunos futbolistas.

Lesiones y novedades

Pereyra comenzó la conferencia hablando sobre las bajas que sufre el equipo. El defensor Nicolás Taller, quien salió lesionado en el último partido frente a Gimnasia, no estará disponible para este encuentro. "Taller tiene un pequeño desgarro, una distensión, y no creo que esté listo para el próximo fin de semana tampoco", confirmó el entrenador. Además, se refirió a Conrado Ibarra, quien sigue en proceso de recuperación. "Conrado está trabajando diferenciado, aún no está para jugar", explicó.

En cuanto a otros jugadores lesionados, como el delantero Sanguina y el defensor Forneris, el técnico expresó que están en plena recuperación y que Forneris podría empezar a moverse con más normalidad la próxima semana.

Preparación para el partido ante Gimnasia

Pereyra dejó en claro que el equipo se prepara de la misma manera para cada partido, sin importar los cambios tácticos o las bajas de jugadores. "Sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es en nuestra cancha, y la entrega del equipo siempre va a ser la misma", afirmó el DT. Además, adelantó que el entrenamiento de la semana ya está enfocado en lo que será el enfrentamiento contra el equipo jujeño.

El entrenador también analizó a Gimnasia, destacando que es un equipo bien ordenado y con buenos jugadores. "Es un equipo que sabe lo que juega, por eso está donde está. Defensivamente han sido sólidos, pero nosotros vamos a hacer nuestro juego, buscando siempre atacar el arco rival", comentó Pereyra.

Posibles cambios tácticos

En cuanto a los cambios tácticos, el técnico sabalero señaló que podría haber modificaciones en función de las bajas y de cómo se desarrolle el partido. "A veces no fuimos un equipo muy profundo, y por eso la semana pasada nos centramos más en el trabajo defensivo. Quizás dejamos un poco de lado la parte ofensiva, pero en lo táctico estamos evaluando los cambios", explicó.

Sobre la posibilidad de cambiar el esquema defensivo, Pereyra destacó que el equipo ha jugado con línea de cuatro en los últimos partidos, aunque ha utilizado tres centrales en otras ocasiones. "Dependiendo de los jugadores que tengamos disponibles, vamos a decidir lo que más nos convenga para el partido", afirmó.

El papel de Agustín Giménez y Bernardi

Finalmente, Pereyra se refirió al rendimiento de Agustín Giménez, quien está asumiendo un rol clave en la creación de juego. "Me está dando lo que necesitamos, junto con Bernardi. Están generando juego, lo que es muy importante para el equipo", concluyó el entrenador.

Con estas declaraciones, Ariel Pereyra dejó claro que Colón se prepara con seriedad y concentración para enfrentar a Gimnasia de Jujuy, buscando una victoria importante para continuar con su ascenso en la Primera Nacional.