Alan Forneris, volante de Colón, trabajará con la Sub 20

La Selección Argentina Sub 20, con la presencia de Alan Forneris, iniciará este lunes la semana de trabajo en el predio de AFA en Ezeiza, de cara a futuras competencias. El equipo dirigido por el DT Javier Mascherano practicará en el complejo Lionel Messi, a partir de las 17. Luego repetirá la rutina el martes y miércoles, en ambos casos a partir de las 10.

Alan Forneris.jpg Prensa Colón

Alan Forneris habló con Radio Gol (FM 96.7) y manifestó: "Fue un día inolvidable dónde recibí dos noticias inesperadas, lo del contrato lo teníamos previsto pero lo de la Selección no lo esperábamos".

"Desde el club nunca fue concreto que la Selección me había citado, y cuando firmé contrato me preguntaron si me había llamado Pablo Blanco y cuando salí de firmar el contrato agarré mi celular y un contacto de la AFA me había llamado para viajar", agregó Alan Forneris, una de las jóvenes promesas de Colón.

En tanto que el volante central, cuando fue consultado sobre su momento en Colón, contó: "Me vine a Colón a los 13, en 2019, y desde ahí no me fui. Me siento identificado en mi forma de jugar con el Perro (Sebastián Prediger)".