Alejandro Rébola, una alternativa para la defensa de Colón

“(Ariel) Rojas me comunicó que no iba a renovar en Belgrano. Todavía estoy esperando el mensaje de Artime para que al menos nos dé las gracias. Ni en el club ni en un mensaje nos dieron las gracias”, dijo el jugador en el programa La Mesa del Fútbol.

Y después agregó: “No me llamó nadie, ni a mi, ni a los que nos tocó irnos. Eso es lo que más me duele. No estoy dolido por no seguir en Belgrano, estoy dolido porque me parece una falta de respeto que Artime no nos haya despedido de la forma que nos merecíamos”.

LEER MÁS: Mirá la lista de jugadores que comenzaron a trabajar en Colón

Buena opción para la defensa

Colón, por el momento, no tiene oficializaciones pero si jugadores cerrados. Marcos Díaz llegó para ser uno de los arqueros.

En defensa, Gonzalo Bettini como lateral por derecha arribó para reemplazar a Ezequiel Herrera. Además, Nicolás Thaller viene libre de Lanús.

El entrerriano Brian Negro viene de Tristán Suárez, en tanto Guillermo Ortiz busca destrabar su salida de Godoy Cruz.

Ahora, se suma esta alternativa con un Rébola, que jugó muy poco este año (14 partidos) pero puede aportar toda su experiencia para la última línea.