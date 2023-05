Alex Vigo: "Quiero volver a demostrar lo que fui en Colón"

Actualmente brilla en Estrella Roja de Serbia y se ilusiona con regresar al Millonario y romperla, siempre y cuando se le abra la puerta: "En su momento me tocó llegar a un club muy grande como River, con un gran entrenador del que aprendí muchas cosas hasta que me fui. No me fue de la mejor manera. Tenía tanta admiración que me caía muy rápido en lo mental por más que estaba bien físicamente por la ansiedad de no fallar. Debí disfrutarlo de otra manera, de estar en un lugar al que pocos llegan. Me jugó en contra la admiración que tenía por todos", contó en charla con TNT Sports.