Si bien es cierto que se están terminando de cerrar algunos detalles, estaría todo dado para que Alexis Castro, que no iba a ser considerado por Diego Dabove en San Lorenzo, llegue este fin de semana a Santa Fe para pasar la revisión médica y firmar su contrato a préstamo sin cargo por una temporada y con una opción de compra.

Alexis Castro.jpg Colón acordó la incorporación de Alexis Castro proveniente de San Lorenzo. Foto: Getty Images

Es mediocampista izquierdo por naturaleza, pero también puede moverse como interno, siempre con tinte vertical, con una firme vocación ofensiva. A sus 26 años (18 de octubre de 1994), Alexis Castro comenzó su carrera en Tigre, donde disputó 40 partidos y marcó ocho goles. Luego pasó a San Lorenzo, jugando 28 encuentros.

En busca de una mayor continuidad, se mudó a Defensa y Justicia, donde estuvo en 25 compromisos y anotando dos goles. Mientras que su última experiencia antes de regresar al Ciclón fue en Xolos de Tijuana (México), con 11 duelos y dos tantos.

Alexis Castro - Nuevo Refuerzo de Colón

En la temporada pasada, el DT Mariano Soso no lo tuvo en cuenta, sin embargo la dirigencia le renovó el contrato. La llegada de Dabove no cambió la tónica, por lo que no dudó en aceptar la propuesta de Colón, que en un momento se complicó por no poder afrontar su salario. Pero se habría afinado el lápiz para que sea posible.

Todavía no se tienen precisiones de cuándo se pondrá a las órdenes de Eduardo Domínguez, pero lo más factible es que sea a partir de la semana que viene . El primer refuerzo de los varios que pretende el técnico pensando en un Colón protagonista en el próximo campeonato de la Liga Profesional.