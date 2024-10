Alivio en Colón luego de conocerse la lesión que sufrió Farioli

En un momento se temió lo peor para el volante de Colón Brian Farioli, pero finalmente la lesión no es tan grave

Si bien no existió ninguna información oficial, se especulaba con que podía tratarse de una lesión grave. Se hablaba de que podía tener comprometido el tendón de aquiles. Más allá de que en el campo de juego, el futbolista se tomaba el gemelo izquierdo , como si se tratara de una lesión muscular.

Pero lo que sin dudas causó impacto fue la forma en la que se retiró de los vestuarios. Aunque con el correr de las horas el panorama se fue aclarando y este lunes, Colón dio a conocer el parte médico.

Y es que finalmente, la lesión que sufrió Farioli una lesión miotendinosa del tendón de aquiles. Se trata de una lesión no quirúrgica, pero que lo dejará afuera del resto de la temporada.

Si bien no podrá jugar hasta el año próximo, no deja de ser una buena noticia, teniendo en cuenta que el futbolista no será intervenido quirúrgicamente.