Ariel Pereyra: "Me voy conforme con la actitud de Colón"

Cuando le consultaron por la tarea de Diego Ceballos en la derrota de Colón, Pata Pereyra dijo: "Nada, no voy a hablar, dirige como dirige y nada más, no tengo nada qué decir, buscamos por todos los medios llegar al gol, me voy conforme con la actitud del equipo. La reacción fue muy buena, por momentos fuimos dominados, dominamos, creamos situaciones, se hizo difícil, pero el equipo intentó que es lo que más me interesa, se hizo un partido intenso".

Prensa Almirante

"Sabíamos que podíamos tener un resultado adverso, no éramos ni tan buenos antes ni tan malos ahora. Masticamos bronca ya que no pudimos llevarnos ni un punto a Santa Fe", agregó Ariel Pereyra sobre la derrota de Colón ante Almirante Brown.

Le volvieron a preguntar por la tarea de Ceballos, y Pereyra apuntó: "Lo del árbitro no hablamos, es para los dos iguales, luego son situaciones de juego, como la falta de eficacia, en el anterior partido tuvimos más ya que en la primera que tocó el Puma (Gigliotti) fue gol".

"Tuvimos algunos momentos dubitativos, pero luego nos acomodamos, jugamos el partido que teníamos que jugar, vamos a ser un equipo duro. Esto nos va a hacer crecer, hay que tragar esta derrota de la mejor manera y pensar en el próximo partido que vamos a jugar en nuestra cancha", remarcó el entrenador de Colón.

Y luego, Pereyra apuntó: "Hay cosas para corregir, el equipo tuvo actitud, los jugadores fueron valientes, cometimos errores como todos los equipos, pero prefiero un equipo así antes de que sea dubitativo, que no intente. Estoy muy conforme con mis jugadores ante un rival y una cancha dura".

Pero no se quedó allí, y Pereyra tiró sobre la derrota de Colón ante Almirante: "Nos faltó eficacia, pero la solidez defensiva está, en las últimas jugadas de Almirante llegaron porque estábamos volcados al ataque, estoy conforme con el rendimiento. Pero lo que no vamos a negociar es la actitud, y en esa faceta estuvo más que aprobado. Tenemos que jugar mucho más, tenemos que ser un mejor equipo sobre todo en ofensiva. El equipo corrió y presionó, pasamos sobresaltos. Vamos a ganar más partidos que en los que no vamos a sumar puntos".

Se lo consultó sobre la situación física de Joel Soñora, quien se perdió el partido ante Almirante, y Pata contó: "Es un jugador importante, pero jugó Fede Jourdan y lo hizo muy bien, luego lo sacamos para poner un delantero más y darle una ayuda a Gigliotti para capitalizar las jugadas que teníamos por los costados. Es un jugador importante para nosotros".

Por último, se le preguntó sobre cómo está Genaro Rossi del esguince de tobillo que sufrió en la primera fecha, y reveló: "Está bastante bien, así que puede llegar".