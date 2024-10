Atención Colón: así se jugará la última fecha del certamen

Como se vinieron desarrollando los cotejos en la segunda rueda, es muy factible que en la fecha 38 se definan posiciones, no solamente para ratificar el rival de San Martín (Tucumán) en la final única, sino el resto de los clasificados, el descendido y quién va a la Promoción.

En el borrador de la AFA está, de acuerdo a lo expresado por el prestigioso colega Eduardo Ramenzoni, la intención es jugar el sábado 26 de octubre todos los duelos por la zona B y el domingo 27 los de la zona A.

La fecha 38 de la zona B

Colón vs. Deportivo Madryn

Deportivo Morón vs. Temperley

Nueva Chicago vs. Brown (A)

Gimnasia (M) vs. Almagro

Gimnasia y Tiro vs. Defensores de Belgrano

Mitre (SdE) vs. Chaco For Ever

Aldosivi vs. San Telmo

Estudiantes (RC) vs. Atlético de Rafaela

Almirante Brown vs Defensores Unidos

Atlanta vs. All Boys (Interzonal)