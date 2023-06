LEER MÁS: El efecto cascada en Colón tendría más salidas

Augusto Schott habló en la semana con Dale dale Deportivo que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), donde comenzó haciendo referencia a los elogios que le hizo Néstor Gorosito por su partido ante San Lorenzo y destacó: "No había escuchado, no sabía que había dicho eso. En la semana me dijo la oportunidad que iba a tener, se lo agradezco mucho, es un halago muy grande. Así como me describió es como soy, vivo los entrenamientos como si fueran los últimos, a los partidos también, después pueden o no salir las cosas. Es un orgullo muy grande, pero todo va de la mano de lo que uno hace día a día. Me preguntó en la semana si había jugado por izquierda, le dije que sí, y me confirmó luego del entrenamiento de fútbol".

"Todo depende de la motivación de uno, por más que tengas un cuerpo técnico que mantenga motivados a todos. Acá nosotros hacemos fútbol todas las semanas, Néstor Gorosito nos ve, somos tenidos en cuenta, pero el hecho de estar preparados y mentalizados depende más de cada uno", remarcó Augusto Schott en otra parte de la charla.

Y cuando se le preguntó sobre la idea de Colón ante San Lorenzo, Augusto Schott destacó: "La idea era tener la pelota porque sabíamos que San Lorenzo se siente cómodo esperando, sabíamos que íbamos a ser protagonistas. Laburamos mucho la tranquilidad, que no nos gane la ansiedad, para encontrar los espacios, eso se vio plasmado en que nuestros centrales y nuestro cinco jugaron muy tranquilos, y solos, jugando la pelota. Estamos entrenando mucho en la finalización los laterales y los delanteros. Si estábamos finos lo podríamos haber ganado. Todo lo que nos dijo Gorosito salió, se vio reflejado en los primeros minutos, por eso uno siente que ya jugó el partido muchas veces en la semana".

Augusto Schott 1.jpg Prensa Colón

En cuanto a lo que significa tenerlo atrás a Rafael Delgado y sobre la ausencia de Paolo Goltz, Augusto Schott opinó: "Cuando Rafa la tiene te da una tranquilidad terrible, es un jugador muy claro, me daba mucha seguridad de que esté atrás. Me transmite mucha confianza tenerlo cerca. Además, es un central que tiene velocidad por haber jugado como lateral izquierdo, te hace los relevos y te da confianza para salir a presionar. Y Paolo tiene mucha energía, tira para adelante, cuando tiene que hacer chistes lo hace y si te tiene que llamar la atención también. A Gian Nardelli le tocó reemplazarlo y lo hizo muy bien".

Más adelante, Augusto Schott indicó: "A Pipo le gusta el buen fútbol, los jugadores que juegan bien a la pelota, pero por esa obsesión de querer ganar tampoco se va a regalar. El la tiene clara contra quiénes vamos a jugar. Como grupo sabemos que nuestro déficit es el pase final y los centros. Más allá que Pipo nos lo exige, a eso lo venimos trayendo desde antes de la llegada de él a Colón".

Y Augusto Schott remarcó sobre lo que pasó y lo que viene para Colón: "Antes de tener la última seguidilla la idea era sacar más puntos, pero nos encontramos con que no sumamos lo que queríamos. Ahora se nos vienen rivales durísimos, no tenemos que pensar en lo que perdimos, sino partido a partido, son todos durísimos. No sé si nos sentimos más cómodos yendo de punto. Con Barracas pecamos por querer liquidarlo, eso nos traicionó, ya que teníamos la idea de demostrar lo que veníamos haciendo en la semana. Pero ya pasó, no nos podemos lamentar por lo que pasó. Tenemos que pensar en lo que viene".

Mientras que cuando se le preguntó por la posición en la tabla de la LPF, dijo: "Uno es responsable del lugar donde está, Colón no puede estar ahí. Somos conscientes y responsables, la vemos a la tabla, pero comparto con que faltan más de 20 partidos y no podemos volvernos locos, ya que sino no salimos más. Hay que plantearlo con que cada vez que tenemos que plasmar más la idea que tiene Pipo".

En cuanto al partido que se viene con Estudiantes, Augusto Schott indicó: "Viene muy bien, luego del clásico viene invicto con Eduardo Domínguez, viene con muchísima confianza. Pero nosotros como local tenemos que hacernos fuerte, sea el rival que sea, la camiseta de Colón exige que seamos protagonistas. Será un partido durísimo, la confianza habla por sí sola. Somos conscientes que va a ser muy duro pero lo prepararemos como corresponde".

Por último, habló sobre su futuro en Colón, y destacó: "Esto es muy dinámico, si me ponía a pensar en mi futuro y me tocaba la chance de jugar iba a tener la cabeza en cualquier lado. Sé que tengo cláusula de repesca a fin de mes, pero con contrato hasta diciembre. Siempre quise que cuando me toque la chance de jugar tenga la cabeza acá".