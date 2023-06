El efecto cascada en Colón tendría más salidas

Y como todo es muy ágil, se darán situaciones particulares, como que Juan Pablo Álvarez por ejemplo no pueda terminar adentro de la cancha este campeonato. Lo del volante ofensivo pareció ser la puerta para iniciar una sangría que solamente Pipo Gorosito y los propios directivos saben dónde terminará.

Lucas Acevedo levantó sus pertenencias y esta parece ser su última etapa como jugador de Colón, desde aquella llegada proveniente de San Martín (Tucumán), pero con pasos fugaces, sin convencer, y préstamos a Palestino y Platense. Ahora Perú será su destino.

Julián Chicco también tiene varios boletos para dejar el club en pocos días. Enumeramos salidas de futbolistas que no rindieron o que este cuerpo técnico no tendrá en cuenta. Pero Colón necesita oxigenar su tesorería y entonces evaluar, en caso de que sean concretas, ofertas por Facundo Garcés y Santiago Pierotti también formarán parte de un mercado que para los del barrio Centenario ya está abierto.

Hace pocos días desde Colombia empezaron a sondear la situación de Baldomero Perlaza. El cafetero fue de menos a más, y no pareciera que este cuerpo técnico quiera desprenderse de sus servicios. La situación de Paolo Goltz es no menor. Firmó hasta fin de año pero en el último mes estuvo más afuera que adentro, con una lesión que no le permite mejorar.

Jorge Benítez, José Neris, Tomás Galván y Joaquín Ibáñez son jugadores que no vienen de la mano en la famosa fórmula costo-beneficio. Augusto Schott volvió a tener protagonismo pero se va. La lista es importante, excede la decena, justamente a días de tomar muchas decisivos que seguramente marcarán el futuro deportivo del club.