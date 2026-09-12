Se jugaron los cuartos de final en el Torneo del Interior que organiza la UAR

Un desconocido Santa Fe Rugby fue eliminado del Torneo del Interior A al caer ampliamente en Villa Warcalde frente Tala de Córdoba por un expresivo 70 a 29 que lo clasificó a semifinales.

Por los cuartos de final del Torneo del Interior A que organiza la Unión Argentina de Rugby, Santa Fe Rugby tuvo una tarde para el olvido al caer ampliamente frente a Tala Rugby en la provincia de Córdoba por 70 a 29. De esta manera el conjunto de Villa Warcalde consiguió el pasaje a las semifinales de la competencia federal. Un desconocido elenco de Sauce Viejo se fue al descanso perdiendo por 35 a 3 y después ya se le hizo muy complicado remontarlo.

De este modo, Tala RC no frena su racha de victorias al hilo y venció con contundencia a los dirigidos por Ignacio Carballo y quedaron entre los cuatro mejores elencos del interior del país y en semifinales se estarán midiendo con Jockey Club de Córdoba en lo que asoma como un partidazo el sábado 26 de septiembre como local. Cuenta saldada por el festival cordobés, ya que era apenas el segundo cruce en el historial entre Tala y Santa Fe Rugby, ya que el primero fue en 2010, y había sido victoria de los Tricolores por 29 a 18. La revancha fue evidentemente con intereses en la capital cordobesa.

Los Tricolores de Sauce Viejo fueron superados por 70 a 29 en Villa Warcalde.

Jornada de actividad en el Torneo del Interior

En Yerba Buena, con el Puma Emiliano Boffelli en cancha, Duendes consiguió un gran triunfo ante Tucumán Rugby al que venció por 21 a 18 bajo el arbitraje de Tomás Ninci de Córdoba. Lo dicho, en Villa Warcalde, Tala RC venció a Santa Fe Rugby por 70 a 29 con el control del correntino Federico Solari de la Unión de Rugby del Nordeste.

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En Fisherton, Jockey Club de Rosario pegó una gran remontada, ya que al cabo del primer tiempo perdía con Estudiantes de Paraná 10 a 0, lo terminó ganando por 23 a 10 con el referato del cordobés Esteban Filipanics. Por su parte, Jockey Club de Córdoba venció a Marista de Mendoza por un inapelable 47 a 7 con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. En consecuencia, las semifinales, el 26 de septiembre, serán entre Tala RC con Jockey Club de Córdoba y Jockey con Duendes de Rosario en las Cuatro Hectáreas.

En relación a los cruces por el repechaje, la región Litoral conservó las otras dos plazas. En barrio Jardín Espinosa, Córdoba Athletic venció a CURNE de Resistencia por 61 a 8, Gimnasia y Esgrima de Rosario a La Tablada de Córdoba por 40 a 38, Old Resian a Mendoza RC por 31 a 17, y Urú Curé de Río Cuarto a Universitario de Córdoba por 13 a 8.

Natación y Gimnasia hizo historia este sábado al vencer 23-15 a Lawn Tennis y consagrarse campeón del Torneo del Interior B. En una final intensa, disputada bajo una tarde fría y lluviosa, el "Blanco" golpeó desde el comienzo y llegó a sacar una ventaja de 17-0. Máximo Ledesma, con un penal y un try, y Santiago Calderón marcaron para el conjunto visitante, mientras que Santiago Viscido descontó para los "Benjamines" antes del descanso.

Lawn Tennis reaccionó en el complemento y llegó a ponerse a solo dos puntos, luego del try de Stefano Ferro y un penal de Ignacio Rodríguez Prados. Sin embargo, Natación sostuvo la presión con una defensa firme y volvió a ampliar la diferencia mediante dos penales de Ledesma. Los "Blancos" resistieron los últimos intentos del local y terminaron festejando el 23-15 en la Caldera del Parque.