Banfield le marca la cancha a Colón por Juan Pablo Álvarez

Colón debe resolver la situación de Juan Pablo Álvarez: su préstamo vence el 30/6 y Banfield no quiere extenderlo un mes más, hasta que termina el torneo.

*Si no pagan los u$s 1.900.000 de la opción por el 90%, deberá volver al "Taladro" el 1/7 aunque no podrá jugar.