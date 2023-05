Sebastián Prediger vuelve a sonar con fuerza en Colón

"Seba está en Tigre, tenemos un plantel y por una cuestión de respeto no corresponde que hablemos antes, lo quiero mucho, es muy sano, muy buen pibe, leal, ahora que yo hable no conduce a nada, yo no se nada si hablaron o no. Normalmente antes de venir a Colón hablaba seguido pero ahora no", apuntó Néstor Gorosito el pasado 12 de mayo en la conferencia de prensa que brindó antes del partido ante Instituto.