River de Uruguay le reclama una deuda por José Neris a Colón, que pretende rescindirle el contrato

La información que reveló el martes LT10 en las últimas horas da cuenta que River Plate de Uruguay le reclama a Colón el pago del 65% de la ficha que le vendió a Colón, ya que incluso se menciona que no pagó ni siquiera un peso y que incluso un dirigente sabalero estuvo en el vecino país tratando de llegar a un acuerdo para devolver a José Neris.

https://twitter.com/ColonOficial/status/1611118769560236033 José Pablo Neris Figueredo firmó el contrato que lo vincula con la institución



¡Bienvenido al equipo campeón de la ciudad! pic.twitter.com/xucCp6sKcv — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 5, 2023

Esta información fue confirmada por el periodista Andrés Cancellara, de Sport 80 de Uruguay, quien por LT10, destacó: "Con relación a la situación de José Neris, por lo que me pude informar con gente de River, todavía no ha cobrado nada por el 65% de la ficha de del futbolista que está en Colón. No se conoce a ciencia cierta la suma, se habla de un monto cercano o superior a los 500 mil dólares, de todas formas, de ese dinero River, no vio absolutamente nada. A tal punto que el conjunto arcenero está evaluando en este momento iniciar acciones legales contra Colón, producto de que este equipo se ha mostrado. Y además de eso, se habla de ciertas evasivas, acá en River desmienten cierto rumor que había trascendido en las últimas horas de un posible llamado para que ocurra un acercamiento de parte de Colón de Santa Fe. En River se habla de que el equipo santafesino está en incumplimiento, y en tal sentido comienza las acciones legales en contra de Colón, y veremos si esto termina prosperando para para un River que negoció parte de la deuda, pero no ha recibido dinero".

En tanto que Willie Tucci, presidente de River Plate, este miércoles informó: "Desde Colón nos manifestaron que querían rescindir el contrato pero no era lo que habíamos acordado. Y el tema del pago, no nos han pagado un solo peso desde que se hizo la operación. Las explicaciones son por el tema dólar en Argentina. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta, así que estamos ya arrancando el tema FIFA".

"Creo que estaría bueno intentar resolverlo amistosamente y no recurrir a FIFA. He hablado con José Neris y el quiere jugársela en Argentina y crecer en su carrera. Era goleador en Uruguay, por eso Colón lo fichó. El tiene un deseo enorme de triunfar allá. Me llamó en su momento el secretario de Colón y le mencione que no estaba en Uruguay. No le escribí mucho a Vignatti pero entiendo las restricciones que hay allá y no quería meter presión, porque a veces no es que no se quiera sino que no se puede", agregó Tucci, sobre la situación de José Neris.