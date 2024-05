Bellone: "Colón tiene jugadores de mucha jerarquía"

Agustín Bellone, que hizo inferiores en Colón, vivirá un domingo especial en el Brigadier López, ahora con la camiseta de Chaco For Ever.

Agustín Bellone, jugador de Chaco For Ever, hizo todas las inferiores en Colón.

Agustín Bellone vivirá un domingo muy especial al regresar al Brigadier López, pero esta vez para enfrentar a Colón con la camiseta de Chaco For Ever.

"Tengo muchas sensaciones, va a ser algo muy emotivo para mí y para mi familia volver a la cancha de Colón. Estuve casi 10 años en el club, desde Novena hasta Primera, no debuté pero iba al banco de suplentes. Y Mauro (NdR: su hermano) jugó bastante", apuntó de movida.

Para luego recordar que "el técnico era Diego Osella en el año que descendemos (temporada 2013/14). Nunca se me dio la posibilidad de volver, me hubiese encantado, nunca se dio esa chance. Uno tiene un cariño muy grande, tengo un sentido de pertenencia, me fui de casa a los 13 años y mi vida era el club. Mis hermanos siguen yendo a la cancha".

Bellone también apuntó que "son cosas del fútbol nunca jugué en Primera, ese año concentré la mayoría de los partidos, fui al banco con Racing en la 1ª fecha, quedó esa espina de no poder debutar o tener minutos, es el club que uno quiere, por algo pasan las cosas. Uno trabaja siempre para poder cumplir su sueño y es el mío es jugar con Colón en Primera División".

En relación a su llegada al conjunto chaqueño recordó que "llegué a Chaco For Ever nuevamente porque me llamó Osella, se fue porque los resultados no acompañaron y se tuvo que ir. Diego labura de la misma forma, él tenía al lado al Huevo Toresani que era un fenómeno. Se fue mal con un cruce incluso con el presidente después de perder contra San Telmo".

El rival a vencer

Nadie desconoce el potencial de Colón, líder de la zona B en Primera Nacional. Al respecto, el sancristoblanse sostuvo que "Colón es el rival a vencer por todos en la categoría, en los planes y los que todos piensan peleará para ascender. Será un partido muy difícil pero tenemos nuestras armas para poder obtener un buen resultado".

Y luego agregó: "Colón tiene jugadores de mucha jerarquía, la categoría te hace jugar físicamente, correr más, ellos se hacen fuertes en su cancha, es grande, cuando le tocó ir a Brown o Defensores cambió su forma de jugar pero tiene muchas herramientas".

En la parte final, disparó: "A nosotros nos mandan videos al grupo del club donde nos envían el análisis de cada jugador, Lago viene en un gran momento, como Jourdan, Guille, Colón tiene de mitad de cancha para adelante jugadores que marcan diferencias".