Bernardi, caliente en Colón: "Es difícil jugar así, porque ellos se la pasaron en el piso"

"Hubo muchas aproximaciones, jugadas que no nos dejaron por ahí llegar al arco rival. Nos vamos con un sabor muy amargo, porque habíamos preparado una buena semana y tuvimos situaciones. Así que una lastima", reconoció el capitán Christian Bernardi , tras la caída de Colón ante Almirante Brown .

Se lo notó visiblemente ofuscado por el arbitraje de Diego Ceballos y el planteo del rival: "Estos son rivales duros, que quieren ser regulares, sostener la categoría y que plantean partidos duros. Nosotros de local tenemos que imponernos como venimos haciéndolo, con buenos partidos y demás. Por eso ya hay que dar vuelta la página rápido y pensar en lo que viene".

"Tenemos mucho trabajo por delante. Hasta ahora hicimos cosas bien y otras cosas que tenemos que mejorar. Pero estamos en ese camino de construcción y de mejora constante", agregó.

Bernardi, reflexivo en Colón

"Es muy difícil jugar así. El segundo tiempo casi que no se jugó, con jugadores que todo el tiempo se la pasaron en el piso y eso le quitaba ritmo. Entonces, prácticamente se jugó poco tiempo. En esos ratos generamos algunas situaciones, pero nos falta volumen. También hay un contexto y todo lo que pasó generando que el juego se corte y que no fluya. Esto hizo que no podamos ser lo que queremos ser", apuntó el volante.

El capitán de Colón hizo un balance de la derrota en Isidro Casanova.

Para posteriormente remarcar: "Cada equipo tiene sus armas y herramientas. Lo que digo es que, para que fluya y encontrarnos, el volumen de juego y la dinámica debe ser dinámico y no cortado. Entonces cuesta volver a arrancar y cuando arrancamos pasa otra cosa y sabemos que es así. Nosotros intentamos darle todo el ritmo que podemos, pero tenemos que seguir mejorándolo".

"Estamos en esa construcción también. Esto está arrancando recién, es larguísimo y confío mucho en las condiciones y características del equipo y el entrenador. Antes no éramos los mejores ni ahora somo los peores, hay que seguir trabajando", culminó.