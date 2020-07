Bertoglio: "Ojalá pueda volver a Colón"

Facundo Bertoglio fue una de las apariciones más importantes de las inferiores de Colón en los últimos años y tuvo una transferencia al Dynamo Kiev, que fue una de las más importantes en la historia del club. El santafesino viene de terminar su contrato en Aldosivi y aguarda novedades sobre su futuro, mientras se ilusiona con volver a vestir la camiseta rojinegra.

Bertoglio se encuentra en San José de La Esquina, donde llegó luego de que se terminara su relación laboral con Aldosivi y habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde hizo un repaso de su carrera y también reveló sus ganas de regresar a Colón.

En el arranque de la charla, Bertoglio comenzó contando: "Estoy en mi pueblo. Terminó mi contrato con Aldosivi, donde viví una experiencia muy linda, me trataron bien. Me quedaron cosas lindas más allá de que no se pudo terminar el torneo. No descarto la posibilidad de seguir ya que se contactaron conmigo, iniciamos conversaciones ahora. Me vine porque terminaba también mi contrato de alquiler que se terminaba".

LEER MÁS: "No sé si seguiré en Colón y es verdad que Unión me llamó"

Cuando a Bertoglio se le preguntó si desde que se fue de Colón tuvo alguna chance de volver, contestó: "Tuve posibilidad de volver al año que me fui. Fue al año o dos años que me fui. Después no tuve más posibilidades de volver al club. Puede ser por decisiones que se respetan, a veces los técnicos buscan determinados jugadores. Me hubiese encantado cuando volví a Argentina, pero no se dio. El otro día me preguntaron en qué equipo grande me gustaría jugar, a mí en el único que me gustaría sería en Colón. Después si juego en algún grande me da lo mismo cualquiera. Ojalá se pueda dar, me gustaría poder volver a jugar en esa cancha y con esa camiseta".

LEER MÁS: "No sé si seguiré en Colón y es verdad que Unión me llamó"

Luego, a Bertoglio se lo metió de lleno sobre su paso en Ucrania, una de las más caras de Colón en su historia y reveló: "Uno por ahí no se da cuenta de las cosas, no lo tengo presente. Si le sirvió al club mejor, me pone muy contento, es algo que está en la historia porque fui el más caro. Pero no es algo que esté presente en mí. Con 30 años me hubiese gustado ir a otro país, en ese momento a uno le juega mucho su familia, el futuro de uno. Tomé la decisión porque me servía, era muy difícil comparar con otros clubes. Hasta para el club era muy buena la oferta, no quise desaprovechar la posibilidad".

Operativo retorno. Bertoglio es el gran objetivo que tienen los dirigentes. Bertoglio reveló sus ganas de volver a jugar en Colón.

Por último, contó cómo influyó esa transferencia de Colón al Dynamo y reconoció: "Hoy a mi vieja le pude poner un local de ropa, me pone contento poder ayudar a mi familia. Por eso tuve la decisión de irme. Me acostumbré a ir de un lado para el otro pero con la alegría de ir a jugar al fútbol".