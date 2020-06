Bianchi: "Debe jugar a favor la suspensión de los descensos"

Bruno Bianchi fue uno de los jugadores que llegó a Colón en el último mercado de pases de la mano de Diego Osella y rápidamente se ganó un lugar como titular. Con la llegada de Eduardo Domínguez continuó siendo considerado para formar el equipo inicial y fue uno de los puntos más importantes en la victoria frente a Rosario Central.

Bianchi habló con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), donde comenzó contando de qué manera vive el plantel de Colón el receso por el coronavirus y cómo se las arregla para trabajar: "Tenemos licencia esta semana y en la próxima arrancaremos con los trabajos que determina el PF y estamos siempre en contacto con el cuerpo técnico y los otros jugadores. Luego del partido con Central me quedé en Santa Fe y estamos muy cómodos con la familia. Gracias a Dios tengo patio y al lado tengo terreno que está desocupado con lo cual puedo trabajar bien y cómodo. Con la pelota hacemos trabajos muy cortos, de poco espacio, pero por lo menos sirve para no perder contacto debido a que ya pasó mucho tiempo desde el parate".

"Desde chicos estamos acostumbrados a entrenar todos los días y tener el contacto con el verde, el físico y todo. Estar parados casi tres meses no se hace fácil, sobre todo desde la cabeza. Es bastante duro para los jugadores pero hay que acomodarse a la situación para cuando arranque estemos en óptimas condiciones para lo que viene", agregó Bianchi, defensor que llegó a Colón en el último mercado de pases.

Cuando a Bianchi se le preguntó sobre si tenían novedades sobre cuándo podrían volver a entrenarse, contestó: "Es todo incertidumbre, la que se acrecienta por no saber cuándo volveremos. Estamos todos en la misma. Ojalá que sea cuanto antes ya que la gente y los jugadores queremos que vuelva cuanto antes".

Más adelante se lo consultó sobre cómo es la actualidad económica del plantel, en cuanto al pago de sus haberes, y Bianchi afirmó: "Estamos bien, a pesar toda la crisis que genera esta situación estamos bien".

Luego, hizo un balance sobre su estadía con la camiseta de Colón y afirmó: "En lo personal venía con muchas expectativas, se había logrado un gran triunfo ante Central que era un gran envión anímico para lo que venía, desgraciadamente se cortó el campeonato pero todo sigue intacto en lo personal, sabiendo que se vienen cosas lindas en lo grupal, sabiendo que tenemos objetivos por cumplir".

En cuanto a lo que cambió de Domínguez a Osella, Bianchi afirmó: "Cuando los resultados no se dan y se cambia un cuerpo técnico los ánimos cambian, todos arrancamos desde cero y eso hace que todos estemos motivados. Cada técnico tiene su forma de trabajar, de ser y de llevar un grupo día a día. Es como pasa también con los jugadores, que van a algunos equipos y andan bien y van a otro y funcionan mal, y uno no se explica por qué. Hay grandes técnicos que pasaron por acá. Lo importante era ganar, por suerte se logró y terminamos bien".

En otro tramo de la charla se le preguntó a Bianchi sobre la suspensión de los descensos, más allá que beneficia a Colón y admitió: "No lo veo tan así como que muchos jugadores quedarán sin trabajo, ya que va a continuar el promedio, los clubes no se pueden relajar en no contratar a jugadores, en armar malos planteles. Al contrario tiene que jugar a favor que no habrá presión de descender, jugar con ese alivio, sabiendo que se puede hacer un gran torneo e ingresar a las copas internacionales. Colón tiene un gran plantel como para ingresar a la Sudamericana o a la Libertadores".

Además, se lo consultó por el apoyo que le dio Atlético Tucumán a San Martín por el reclamo del ascenso a Primera y Bianchi dijo: "No está mal lo que estaba reclamando San Martín, como se determinó las clasificaciones a las copas en Primera y faltaban partidos por jugarse, ellos estaban en las mismas condiciones. Pero hay que aceptar las decisiones que toman los de arriba".

También hizo referencia a lo que ocurre en Alemania con los partidos sin público y el defensor de Colón dijo: "No es normal ver los partidos de esa manera, pero es lo que amerita la situación, es para cuidar a la gente, hay que adaptarse a lo que viene, hasta que salga una vacuna y podamos volver a la normalidad".