Colón: un socio denunció una insólita situación

Colón abrió sus puertas hace un par de semanas, cuando lo dispuso el Gobierno Provincial, para llevar adelante, con los protocolos correspondientes, los trámites administrativos que desearan realizar los hinchas y socios de manera presencial.

Antes de esta determinación, la dirigencia rojinegra debió tener cerradas sus instalaciones como el resto de los clubes, por la disposición del aislamiento social en medio de la pandemia de coronavirus.

En las últimas horas, José Pisarello, socio de Colón e integrante de la Agrupación Movimiento Popular Sabalero, se quejó en las redes sociales por una situación que le tocó vivir.

En su cuenta de Twitter posteó: Nació mi sobrino. Fui a hacerlo socio (un nuevo socio en plena pandemia, genial, no?) Bueno, no pude porque en el Club no hay Carnet para imprimir. Justo hoy? No. HACE MESES que no hay... Realmente lo de ustedes sin palabras @ColonOficial

A partir de este suceso, comenzaron a llegar las quejas de varios usuarios que debieron transitar la misma situación: falta de carnés para imprimir y entregarles a aquellos que deseen asociarse a la institución. Uno de ellos fue Gustavo Ripke.

Con este inconveniente planteado se desnuda una falencia muy grande en una institución que incluso arengó por redes sociales a sus asociados a tener la cuota al día y este jueves llevará adelante el primero de los sorteos con premios importantes para los que cumplan los requisitos establecidos.