El pasado fin de semana, medios de Buenos Aires empezaron a manejar un rumor que, por decantación, no demoró demasiado en llegar a Santa Fe: vinculan a Boca con el lateral derecho de Colón, Alex Vigo. Sería a raíz de los intentos fallidos por el momento por incorporar a Fabricio Bustos de Independiente, que no acepta los términos de la tratativa. Hubo una contraoferta, pero la dirigencia xeneize no quiso saber nada.

Es así como estaría analizando otras alternativas. Más que nada, porque el titular es Julio Buffarini y se acaba de ceder a préstamo a Marcelo Weigandt a Gimnasia (LP). No habría tantas opciones para marcar la punta derecha y así es como emergió esta información.

Alex Vigo.jpg A finales de 2019, River preguntó condiciones por Alex Vigo, que prefirió quedarse a pelearla en Santa Fe. Prensa Colón

Vale recordar que Alex Vigo fue buscado por River a finales de 2019, pero el jugador –en consenso con su representación, claro está– prefirió quedarse porque justo Colón estaba peleando por mantener la categoría y no quería aportar lo suyo. Fue así como la acción quedó solo en charlas. No hubo una oferta formal.

Después durante este parate por la pandemia del coronavirus trascendió que Fiorentina de Italia lo quería, pero rápidamente se disipó. Aunque el representante del jugador (Gustavo Ghezzi) reconoció que "lo conocen, pero que no era prioridad para este mercado". Sí hubo sondeos de Flamengo de Brasil, pero estaba dentro de una lista de varios nombres.

Alex Vigo - Compacto 2020

Alex Vigo, de 21 años (28 de abril de 1999), siempre trató de mantenerse al margen y enfocarse en las tareas de Colón. Que en caso que hubiera una propuesta, la debería analizar el club y luego él. Un claro sentido de pertenencia en épocas donde lo económico y "el cartel" que brinda otros equipos enderezan las balanzas.

Por lo que se pudo saber, lo de Boca habría sido un ofrecimiento de allegados y no algo encarado por el club. Que no quita que pueda generar interés. Hasta el momento no hay nada. Solo rumores. Será cuestión de ir viendo si finalmente esto tiene asidero o queda en el nada.

Alex Vigo.jpg Allegados habrían acercado el nombre de Alex Vigo a la dirigencia de Boca. Foto: prensa Colón

El jugador es pieza clave para Eduardo Domínguez en el nuevo Colón que está pergeñando y por eso trabaja concentrado en el predio Ciudad Fútbol a la espera de novedades respecto a la reanudación de las actividades.